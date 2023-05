​La variant i l'habitatge, els únics punts de fricció d'un debat d'Olot analgèsic

L'habitatge

Pep berga, candidat de Junts Foto: Martí Albesa

La variant

Jordi Gasulla, candidat de la CUP Foto: Martí Albesa

Distensió final

El debat electoral d'Olot, a ulls de l'espectador, segurament ha acabat tal com ha començat. Les dues hores de discussió política han servit més per convèncer els convençuts que per canviar opinions. Amb només, la majoria membres de partits, la Sala Torín d'Olot ha viscut un exercici democràtic, on, en general, hi ha hagut poca interacció d'arguments i la majoria de candidats han exposat més que contradit. Tot i això, alguns punts com la variant i l'habitatge han estat els que han provocat més fricció entre els quatre caps de llista amb actual representació a l'Ajuntament:de Junts,d'ERC,del PSC ide la CUP."El Nucli antic està més revitalitzat que fa quatre anys, però no està completat", ha assegurat Pep Berga en una de les seves primeres frases del debat. El candidat de Junts ha assegurat que tenen laper arreglar el barri vell d'Olot i s'ha atrevit a posar data a la recuperació de la zona: el 2031. Tot i això, la resta de candidats han retret que l'equip de govern "no hagi fet res" en quatre anys per millorar l'habitatge i el barri olotí.ha dit que amb el mig milió d'euros que s'ha invertit a pintar les façanes de la plaça Major, es podrien haver rehabilitat tres o quatre habitatges per a lloguer públic;ha considerat que l'habitatge és el repte més gran de la ciutat, en el qual cal ser "valents" per fer aplicar la llei i "evocar-hi diners"; iha considerat que Junts ha tingut "poca fermesa" amb els grans tenidors, ja que no ha aplicat recàrrecs a l'IBI a pisos buits, tot i aprovar-se durant tres anys a les ordenances fiscals de la ciutat. Com a resposta, Berga ha assegurat queque "acaba en res" i ha retret al candidat cupaire que mai li hagi donat un exemple d'un Ajuntament que se n'hagi sortit en mesures contra els pisos buits: "Sempre anem proposant coses que jurídicament després no són possibles de prosperar", ha afirmat Berga.La confrontació entre el candidat juntista i el de la CUP ha estat una de les més notòries del debat i també s'ha donat en matèria de mobilitat, quan s'ha entrat a parlar, sobretot, de la variant. Gasulla ha volgut marcat terreny assegurant que la gent no sabia que la variant "no depèn de l'Ajuntament" i, també en els terminis de la infraestructura, els quals, segons el candidat de la CUP, no poden situar-se abans del 2029. Aquí Berga i Guix han defensat que des de l'alcaldia es podia incidir en la consturcicó de la infraestructura olotina a través de la pressió institucional i les reunions amb alts càrrecs de la Generalitat.Pel que fa al mentrestant, ERC ha demanat treure vehicles pesants de dins Olot i ha tret pit dels avenços en el projecte executiu que ha fet l'actual Departament de Territori. Junts ha defensat que cal millora el servei del TPO per al 2025, quan s'acabi la concessió, i la CUP ha promès que si governen firmaran un decret d'alcaldia per limitar el pas de camions per l'avinguda Sant Jordi.Entre la resta de qüestions rellevants, la majoria dels candidats han coincidit en el fet quelocal per millorar la inseguretat que es viu a la ciutat, s'han reclamat, una millora en l'oferta d'i s'ha passat de puntetes per la, on Junts ha defensat la feina feta i ha assegurat que "no tocaria allò que funciona".El debat ha finalitzat amb quatre preguntes de col·lectius i periodistes locals, les quals han servit per posar sobre la taula l', la necessitat d', i per acabar la sessió amb un to més distès. Una de les preguntes ha obligat els candidats a mullar-se i dir quines eren les. Tot i que alguns hi han aprofundit més que altres, s'ha definit Gasulla com a metòdic, Berga com a empàtic i gran coneixedor de l'administració, Guix com una persona amb molta veterania i una passió innata per la política, i Quintana com a dialogant.Aquest "joc" entre candidats i el minut d'or de cada un han posat punt i final a un debat que ha acabat, pràcticament, com ha començat: amb. Molt probablement, el debat electoral d'Olot 2023 serà intranscendent per a la decisió del vot, però haurà servit per oferir una discussió sobre la ciutat que, malauradament, només es dona cada quatre anys.