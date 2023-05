​El PSC proposa que Can Jombi concentri serveis municipals d'Olot

Ja fa temps que l'Ajuntament d'Olot treballa per al trasllat de la brigada municipal a una nau del polígon de la Canya. El projecte ja està sobre la taula, però la nova nau encara no s'ha construït. Això significarà que l'actual seu de la brigada quedarà desocupada. Es tracta de, una antiga fàbrica de la ciutat, situada a tocar del riu Fluvià, al carrer de Sant Cristòfor.El PSC proposa, doncs, ubicar diferents serveis municipals a aquest edifici. El partit diu que li agradaria traslladar-hi l' Agència de Desenvolupament Dinàmig , que actualment es troba en un local de lloguer, o una part del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa , ja que ha demanat una ampliació. També creuen que caldria ubicar-hi l' Oficina d'Habitatge : "Ens hem gastat gairebé un milió d'euros per comprar uns baixos del Firalet i arreglar-los . Portant l'Oficina aquí potser ens estalviaríem aquesta despesa", diu, candidat socialista a Olot.Per a Guix, Con Jombi és una ubicació molt bona per als serveis municipals: "És un edifici en bon estat, molt cèntric, i al costat del Consell Comarcal. És un edifici molt agradable de treballar-hi, amb molta il·luminació i al costat del riu". El candidat, però, admet que no tenen cap estudi concret de la seva proposta ni quina inversió es necessitaria.