​No és un vial tallarà l'avinguda Sant Jordi en record a Toni Fité

Després de més d'un any sense fer-ho, No és un vial tornarà a tallar l'avinguda Sant Jordi d'Olot per reclamar la variant de la ciutat. Aquesta vegada, però, l'acció tindrà serà un sentit homenatge al veí i membre de la plataforma mort sobtadament el 2022,. Aquest dimecres 17 de maig s'ha complert un any de la seva defunció i la plataforma vol que l'acció sigui també en record a un dels fundadors de l'entitat veïnal.El tall de l'avinguda Sant Jordi serà. L'acció consistirà enque també es pot seguir a peu i que es reunirà davant la piscina municipal i es dirigirà direcció les Tries fins a arribar a la casa on vivia Fité, a la cruïlla de l'avinguda amb el carrer Volcà Croscat. Allà, a les 12 h, es faràa la seva figura.Amb l'acció, No és un vial també pretén tornar a alçar la veu enmig de la campanya electoral per reclamar la variant d'Olot. L'entitat recorda que cada dia passen per l'avinguda, dels qualss. En un comunicat enviat a la premsa asseguren que ara "és un bon moment" per tornar a sortir al carrer: "Perquè les eleccions municipals situen a les nostres mans els noms dels equips i persones que regiran el destí de la ciutat, i amb això el nostre", afirmen.