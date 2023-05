Arrenca el Cornamusam més ambiciós

Imatge d'arxiu del ball de la Cabreta durant una edició del Cornamusam. Foto: Martí Albesa

Es recupera el concurs de composició per a sac de gemecs

Col·laboració amb la Fira Mediterrània

El Conrmausam comença a bufar. Aquest dimecres, la presentació del llibre Els instruments de música tradicional va ser l'avantsala de la 32 edició que esclatarà aquest dijous. L'Escola Municipal de Música d'Olot serà qui donarà el tret de sortida musical al festival olotí amb una actuació de l'àrea de música tradicional del centre a les 19:30h a la plaça del Cornamusam (zona del Torín). Seguidament també hi haurà una mostra de poesia musicada a càrrec de pastisser Lluís Riera i el pastor Marc Muntanya.Amb aquests dos actes es donarà recorregut a l'ediciói amb més activitats de la història del certamen. Més d'una vintena d'activats formaran part d'un Cornamusam que se celebrarà durant cinc dies, fins aldiumenge. "Estem en una època que està de moda inflar coses, només cal veure els preus. I vam pensar que també inflaríem el Cornamusam. Aquesta és l'edició més ambiciosa que hem fet mai i estem molt contents de dir que el festival està creixent, s'està inflant", explica el director del festival,Durant cinc dies, el Cornamusam omplirà Olot de cultura popular amb tallers, concerts, cercaviles, espectacles d'improvisació o concursos. En el festival hi actuaran els mallorquins, el català, els escocesos, els aragonesos. També hi haurà la tradicional tocada d'inici divendres a les 21:30 h a l'església de Sant Esteve, el Ball de la Cabreta dissabte a les 18 h a la plaça Rector Ferrer, cercaviles pels carrers d'Olot, jocs tradicionals a la plaça del Cornamusam o un escenari obert, entre altres.Aquest 2023, coincidint amb els 40 anys del sac de gemecs a Catalunya, l'organització ha decidit recuperar un dels actes que s'havia perdut del festival des de feia vuit anys. Es tracta delque té l'objectiu de promoure la creació de peces instrumentals fetes amb la cornamusa.Els participants mostraran les seves peces en un concert l'últim dia del festival, el diumenge. Un jurat decidirà la millor composició i atorgarà un premi deper cada categoria.El Cornamusam creix durant els dies del festival, però també ho fa en la seva dimensió com a aparador de la cultura popular. Enguany el certamen s'agafa de la mà de la Fira Mediterrània de Manresa . Els dos festivals produiran conjuntament un espectacle format per cornamuses de diferents punts de la zona mediterrània.El projecte es presentarà durant l'edició d'enguany del Cornamusam, on es donarà el tret d'inici a la iniciativa. A partir d'aquí, es formarà una banda, laque comptarà amb la cornamusa catalana (sac de gemecs), la cornamusa italiana (la zampogna) i la cornamusa turca (el tulum). Totes tres representades per. Els músics de la nova banda es coneixeran per primera vegada al Cornamusam d'Olot i estaran mesos creant un espectacle que es presentarà a la Fira Mediterrània el pròxim octubre.