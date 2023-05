La fiumbrera electoral: Castellfollit de la Roca

Per què es presenta per alcalde/ssa?



Expliqui un projecte per als joves



Expliqui un projecte per a la gent gran



Quin és el projecte que més l'il·lusiona?



Què proposa per solucionar el problema de l'habitatge a Castellfollit?



Què proposa amb relació a la gestió i conservació de la cinglera?



Que suggereix per a la gestió del turisme?



Que és el primer que farà si arriba a l'alcaldia?

La campanya electoral no només passa a la capital de la Garrotxa. Per això, ahem decidit sortir d'Olot per anar d'excursió als pobles de la comarca on hi ha més d'una llista i on es vota a candidatures. Agafemper saber què s'hi cou als municipis i descobrir quines receptes preparen els candidats per al 28-M, més enllà de l'epicentre de la comarca.A Castellfollit de la Roca, el municipi amb menys metres quadrats de la Garrotxa (menys d'un quilòmetre quadrat) s'hi presenten dues llistes, una d'ERC i una altra de Junts. El candidat republicà és, alcalde del poble des del 2015. La candidata post-convergent és, qui, tot i tenir un passat al poble, no viu al municipi, però s'hi traslladarà d'aquí poc.Sempre he tingut vocació de servei, i des dels equips de govern hem treballat sempre pels interessos comuns de tots els castellfollitencs i castellfollitenques. Amb un equip renovat i amb experiència en diferents àmbits del municipi, és molt fàcil tenir ganes i il·lusió per continuar treballant.Perquè penso que Castellfollit necessita aire fresc i perquè tota aquella gent que avui dia no se sent escoltada per l'Ajuntament, hi sigui. D'aquí poc aniré a residir a Castellfollit, que és on van néixer els meus avis, i és un poble que li tinc gran estima. Tinc ganes d'impulsar i fer evolucionar el poble i que no només els que som de Castellfollit tinguem ganes d'estar aquí, sinó que la gent de fora vegi que tenim un poble bonic, net i dinàmic.Potenciar l'espai jove, augmentar-ne la freqüència i el contingut amb activitats intergeneracionals, xerrades i activitats planificades per ells mateixos. Crear Un espai de co-working i d'emprenedoria jove.El camp de futbol. És un dels temes que volem solucionar, és un dels pocs camps de terra que queden a la província. Volem aconseguir tenir un camp de gesta natural perquè els de gespa artificial són cars i són difícils d'assumir. El hàndicap és que el camp és privat i hem d'aconseguir que el propietari ens faci una concessió, veure de què disposa l'ajuntament i demanar subvencions.Un centre de recursos per a la gent gran. Seria un nou equipament on tindríem el dispensari mèdic, un espai de treball digne per a l'assistent social i la treballadora social, i també un espai on la gent gran que ho necessiti pugui ser atesa en el seu dia a dia.Tornar a activar el casal d'avis. A partir d'aquí, ens agradaria també potenciar el tema del voluntariat i aconseguir visites a domicili per a persones grans que se senten soles, fer tallers, grups de lectura, sortides culturals, etc. També ens agradaria relacionar l'escola amb el casal d'avis i que la gent gran tingui vincle amb els infants.L'obertura d'un nou carrer d'accés al Barri Vell. Beneficiarà a tot el poble: a més de facilitar la circulació, també permetrà crear noves places d'aparcament públiques.No sabria dir-te quin. Són tots. El projecte que més m'il·lusiona és veure Castellfollit viu de dilluns a diumenge. La idea sola de poder fer evolucionar Castellfollit, m'apassionaEl desenvolupament del Pla local d'Habitatge és un dels grans reptes que tenim al davant. És una oportunitat per poder oferir a joves, famílies i nouvinguts la possibilitat de poder viure a Castellfollit.És complicat, però es poden fer coses. Hem de pensar en treball i habitatge. Tenim molts immobles que estan buits i hem de buscar propietaris, veure què volen fer i què s'hi pot fer. Són mals temps ara. Castellfollit és un poble d'on la gent marxa pel tema de la feina. Venen gent de fora que es ve a instal·lar i això fa encarir l'habitatge. Podríem fer allotjaments que donessin resposta a necessitats de residència temporal de col·lectius amb dificultats d'emancipació. Però de tot això n'hem de parlar amb al ciutadania.Continuar treballant conjuntament amb la resta d'administracions implicades en la seva conservació i continuar buscant recursos per fer-ne un manteniment digne.La cinglera és el patrimoni que tenim. En primer lloc, molta neteja de la cinglera. En segon lloc, per arribar a la cinglera hem de passar pel barri vell que també necessita papereres, indicadors cívics i millora l'enllumenat. Castellfollit necessita molta neteja. L'Ajuntament ha de posar més mitjans i sortir més sovint a netejar.El turisme ha de ser sostenible i no massificat, Castellfollit no ha de ser el mirall de cap altre municipi turístic a la comarca, a causa de l'espai del qual disposem, crearem el nostre propi model, ordenat i on la convivència entre visitant i veí sigui la millor possible.Per nosaltres és necessari el turisme, però volem que, de la mateixa amanera que volem que vingui, que la gent del poble hi estigui a gust. Hi ha d'haver un equilibri entre quantitat i qualitat. Proposem fer diverses activitats com visites guiades, la ruta de les galetes, sortides amb bicicletes, etc.Continuar treballant per Castellfollit, escoltant a tothom i atenen a tothom, com he fet sempre.El primer que faré és que des de bon principi puguem sumar entre les dues candidatures, que cohesionem i tinguem molt bon rotllo. També obriré l'ajuntament al poble