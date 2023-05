Olot+ obligarà les noves construccions a instal·lar sistemes de reutilització de l'aigua de la pluja

Ampliar la xarxa espavilada

La candidatura liderada perha presentat aquest dimecres una de les seves propostes en matèria de sostenibilitat. Es tracta d'obligar a les noves promocions d'habitatge que es construeixin a Olot a instal·lar. "Proposem que puguem recollir les aigües pluvials per aprofitar-les pels regs, vàters, piscines o pel que sigui. També podem ubicar dipòsits als jardins públics per tenir captacions d'aigua", diu el número 1 d'Olot+. Aquests sistemes permeten recollir l'aigua de la pluja, emmagatzemar-la, filtrar-la i utilitzar-la per a usos que no siguin de boca.Aquesta mesura s'inclouria en les ordenances municipals i seriaper a qualsevol nova construcció que es fes a la ciutat. A més, per aquells particulars que vulguin instal·lar un sistema d'aquestes característiques als seus habitatges ja construïts, Olot+ també proposa finançar-los unEn matèria sostenible, Coromina també ha assegurat que si entren al govern de la ciutat, pretenen ampliar la xarxa espavilada que es va construir el 2017 a l'antic hospital Sant Jaume. "Volem donar empenta a la xarxa espavilada. Ara més que una xarxa espavilada és una xarxa aturada i això no ho podem permetre. En el seu moment, l'esperit era connectar diversos equipaments municipals, però no s'ha anat més enllà de l'hospici", diu el número 1 d'Olot+. La intenció del partit és ampliar el nombre d'equipaments que actualment hi estan connectats.