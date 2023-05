La nova fisoterapeuta dels CAP de la Fundació Hospital d'Olot Foto: Cedida

Higienistes a la Vall d'en Bas i Sant Joan les Fonts des de fa anys

La incorporació dels fisioterapeutes a l'atenció primària és un programa que des de fa uns mesos va decidir començar a implementar el Departament de Salut. Durant aquest primer trimestre de 2023, més d'unad'aquest àmbit s'han incorporat a l'atenció primària de la regió de Girona. A latambé ha estat així i se n'han incorporat a les àrees bàsiques de la Fundació Hospital d'Olot (Sant Joan i la Vall d'en Bas) i de l'Institut Català de la Salut (Olot). De moment, Besalú no l'ha incorporat, segons el Departament.Arran d'una enquesta, el Departament va detectar que lesi, en especial, el mal d'esquena i l'artrosi són les que tenen més impacte en la discapacitat. Per aquesta raó es va promoure la incorporació de fisioterapeutes a les àrees bàsiques de salut.L'atenció a aquests problemes de salut es fa de forma multidisciplinària mitjançant, a través de la derivació per part del metge de capçalera. Així doncs, els fisioterapeutes també tenen un paper destacat en la coordinació amb altres professionals com metges, metgesses, infermeres o nutricionistes entre d'altres per millorar els hàbits.Recentment, s'han incorporata la regió de Girona que treballaran en els següents centres d'atenció primària: Olot, Sant Joan les Fonts, Vall d'en Bas, Anglès, Banyoles, Bàscara, Vilafant, Breda-Hostalric, Canet de Mar, Figueres, Girona 2 (Can Gibert del Pla), Girona 3 (Montilivi/Vila-roja), Ripoll, Camprodon, Ribes de Freser-Campdevànol, Peralada, Pineda de Mar, l'Escala, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Sils-Vidreres-Maçanet, Palamós, Palafrugell, la Bisbal d'Empordà, Torroella de Montgrí, Tordera.Pel que fa a la, Salut també ha incorporat a algunes comarques la nous higienistes. Des de fa anys, a la Garrotxa ja n'hi havia a la, les àrees que corresponen a la Fundació Hospital d'Olot.A les altres comarques on s'han incorporat nous higienistes, suposa l'inici del desplegament de la Llei de salut bucodental, que es farà progressivament durant els pròxims 5 anys, i també és una de les accions recollides en el. Els higienistes dentals s'integren a les unitats d'odontologia, de manera que s'amplia la cartera de serveis augmentant les activitats preventives adreçades a la comunitat i millorant el seguiment de les malalties bucodentals en grups de risc. La seva funció és fer activitats de prevenció i promoció de la salut bucodental, així com fer el seguiment i tractament preventiu de càries i problemes de baixa complexitat als CAP i a la comunitat.En una primera fase, aquest servei s'adreça als infants de fins a 14 anys, dones embarassades, població amb discapacitat, pacients que segueixin determinats tractaments sanitaris, com ara oncològics, i persones en risc de vulnerabilitat socioeconòmica, amb l'objectiu final d'arribar a tota la ciutadania.