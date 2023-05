Activem Olot creu que la piscina municipal coberta «no és una prioritat»

L'esport ha centrat el quart dia de campanya d'Activem Olot, la llista independent que lidera. El candidat ha exposat davant els pavellons del Pla de Llacs d'Olot algunes de les propostes del partit en l'àmbit esportiu. El més destacat, però, no ha estat una proposta, sinó un posicionament.Rubió creu que, a hores d'ara, per a Activem Olot: "Més que gastar-nos gairebé cinc milions d'euros, no sabem quin manteniment tindrà aquesta piscina i què haurem de fer o quants impostos haurem de pujar. No ho veiem prioritari per a la ciutat, sinó que creiem que hi ha altres projectes més ambiciosos que a llarg termini ens poden portar més beneficis.". Per al candidat, la millor opció seria pactar amb el Club Natació Olot , a través de convenis, preus assequibles per als ciutadans que ho necessitin i no puguin pagar la quota del club.. La piscina nova és necessària i hi ha una demanda ciutadana, però també tenim prioritats de ciutat. Pensem que s'acabarà fent una piscina, però aquest any o el que ve no és el moment", ha afegit la número tres de la candidatura,I és que per, la prioritat, ara mateix, seriaesportius de la ciutat. Per això proposen construir un nou edifici a la zona del recinte firal per a la gimnàstica artística: "Serviria per descongestionar els dos pavellons. Hi ha una problemàtica d'hores i pistes. Veiem clar que hem de fer una aposta amb la creació d'un nou recinte on puguin entrenar les patinadores i la gimnàstica", ha explicat RubióA més del nou edifici al Pavelló Firal, Activem Olot també demana augmentar el manteniment dels equipaments actuals i proposa obrira la pista d'atletisme ia alguns dels pavellons del Pla de Llacs. A més dels equipaments, la formació també proposa un "pla de salut mental de ciutat", on l'esport hi tingui el seu paper, a més de la cultura, l'educació o l'àmbit de la salut.