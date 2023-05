​ERC proposa que els barris d'Olot tinguin un pressupost propi

Comerç al Nucli Antic i a barris

creu que els barris d'Olot necessiten tenir un, és a dir que puguin gestionar un pressupost propi a quatre anys vista. "Proposem que cada barri tingui un pressupost de mandat. Que tingui uns diners que saben que tindran durant quatre anys per decidir de manera participativa les coses que s'han d'anar arreglant a cada lloc", explica, candidat d'ERC a Olot.Quintana no ha detallat el pressupost que tindria cada barri, però ha exposat quesi, a través d'un procés participatiu, volen fer inversions anuals, cada dos anys o cada quatre. "Ells són els que coneixen les coses petites o mitjanes que per ells són una prioritat. Volem fomentar la participació, però també la responsabilitat", afirma el candidat republicà.El número 1 de la llista d'ERC també ha explicat en el quart dia de campanya electoral que pretenen. Actualment, la majoria dels comerços se situen de la plaça Clarà fins a la plaça Major. Per aconseguir això, diuen que "cal aportar vida" al barri: "Cal portar-hi vida. No hi ha una fórmula màgica. Cal que la gent vulgui viure al Nucli Antic i això farà canviar la dinàmica que no s'ha pogut o no s'ha volgut revertir en els últims dotze anys", diu Quintana.Sobre el, ERC admet que és una qüestió complicada i, tot i no presentar propostes concretes, diuen que s'hi ha de treballar: "L'eix comercial central està al Nucli Antic i, per tant, s'ha de prioritzar. Pel que fa als barris cal treballar amb ells per veure quines són les accions que calen. Es podrien donar facilitats amb l'IBI o donar part de l'electricitat de les comunitats energètiques als comerços. No és fàcil, no ens hem d'enganyar, ens costa ja al Nucli Antic, però hem de posar facilitats al comerç a tot arreu".