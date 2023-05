​Junts renovarà el pla de mobilitat d'Olot el pròxim mandat

Renovació de l'avinguda Santa Coloma

Patinets prohibits al centre d'Olot

ha centrat el quart dia de campanya en la mobilitat de la ciutat. Un dels elements més importants en els ajuntaments per gestionar les polítiques i accions de mobilitat que es fan al municipi és el. A Olot, l'últim es va aprovar el 2015 i Junts ha assegurat quei abans de l'1 de juny del 2025, quan ha d'entrar en funcionament la nova concessió del TPO després de 15 anys de l'actual.De fet, la renovació del pla, segons Junts, és part dels passos que caldrà seguir abans de. Fer un estudi, renovar el pla i treure la nova concessió són els tres passos que s'hauran de fer en els pròxims dos anys. "La revisió del pla de mobilitat ha de donar resposta a demandes que apareixen amb el temps. Quan parlem de mobilitat sempre parlem de principis que tenim", explica el candidat de Junts, Pep Berga.La nova concessió del TPO que es posarà en marxa elha de renovar tota la flota d'autobusos i serà el moment de decidir quins vehicles s'han d'utilitzar, quines línies cal mantenir o quina capacitat ha de tenir la flota, per exemple. Caldrà un replantejament del servei, ja que haurà de dissenyar-se tenint en compte la construcció de la variant d'Olot, la qual es calcula que podria arribar a treure un 30% del trànsit que hi ha a la ciutat.Junts també ha explicat que el pròxim mandat ja hi ha el compromís de la Generalitat ded'una de les principals entrades a la ciutat, l'avinguda Santa Coloma, on cada dia passen. "És una de les avingudes que demana més inversió. S'hauria de canviar el clavegueram, el sanejament, la il·luminació, fer voreres, fer un bici carril segregat, etc. El primer pas és la redacció del projecte i tenim el compromís de la Generalitat que el faci i l'adjudiqui el primer trimestre de l'any que ve", ha explicat Berga. Un cop s'hagi redactat el projecte que val més de 200.000 euros, caldrà dur a terme l'obra que es podria fer per fases.Junts ja va anunciar en precampanya que si continua governant prohibirà els patinets al Nucli Antic d'Olot . Segons el partit això és una mesura per garantir la seguretat dels vianants que passegen pel centre, ja que han rebut moltes queixes en aquest sentit.Preguntat sobre si això és una mesura, el partit considera que cal prioritzar la seguretat dels ciutadans que van a peu: "Ahir mateix a la tarda a la plaça major una noia va haver de ser atesa per una ambulància perquè un patinet la va atropellar. El patinet ha entrat a les nostres vides i hem de posar normes al seu ús. Si li donem el tractament d'un vehicle com qualsevol altre, les persones que passegen pel centre, on no esperen que els hi vingui una moto o un cotxe, el que tampoc es poden trobar és que els hi vingui un patinet a tota velocitat que moltes vegades no el sents o no estàs atent", ha exposat el candidat de Junts.