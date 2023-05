​​La CUP creu que cal ampliar l'oferta de cursos lingüístics en català a Olot

Laha encetat el cinquè dia de campanya centrant-se en la llengua i el català. El partit ha promès que si governa l'Ajuntament ampliarà els cursos de català que ara s'estan oferint a l' Escola d'Adults i al Consorci de Normalització Lingüística (33 cursos): "Dotar econòmicament i de tot el que faci falta aquests serveis és fonamental per a la ciutat i tota la comarca. És una prioritat per la CUP que aquests serveis puguin treballar en condicions atendre tothom qui ho necessiti. Garantirem que ningú és quedi sense estudiar i aprendre el català", ha dit, número 10 de la CUP.Actualment, a Olot hi ha més de cent nacionalitats i s'hi parlen 58 llengües diferents. Per la CUP, cal que aquesta multiculturalitat es cohesioni a través del català: ", la base per la construcció d'aquesta cohesió social ha de ser la capacitat de comunicar-nos i el català és la pedra angular d'aquesta equació", ha afirmat Mussoll.Tot i que no han explicat propostes clares sobre l'ús del català als comerços o les empreses de la ciutat, la CUP també afirma que aposten per treballar en l'd'aquesta llengua per aconseguir que "tothom se senti català".