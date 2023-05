​ERC Olot crearà una regidoria dedicada a la gent gran si governa

ERC promet que crearà una regidoria nova a la ciutat si governa. Es tractaria d'una: "Volem crear aquesta regidoria per pensar polítiques transversals per aquesta part de la població. I també el que volem fer és una taula de coordinació per escoltar les propostes de la gent gran", explica, número 2 de la llista d'ERC a Olot.Per a ERC, la regidoria ha de servir per mostrar la importància que té el col·lectiu de la gent gran a la ciutat: "els pròxims anys. Es tracta de posar èmfasi en un moment concret amb una regidoria per donar a entendre que això és un tema clau per a la ciutat", diu el candidat Josep Quintana.La nova regidoria reuniria també totes les qüestions de drets socials i serviria per iniciarper a gent gran del futur: "Una de les principals mancances que té Olot és la manca de planificació. Cal una planificació més gran en molts aspectes, un dels més principals són les residències. Quin model de residències tindrem? Quantes residències ens faran falta? Cal planificar les residències del futur a la ciutat, com seran, on s'hauran de construir, etc", exposa Quintana.