​Junts aposta per augmentar el nombre de càmeres de vigilància als carrers d'Olot

proposa augmentar el nombre de càmeres de videovigilància que hi ha a la ciutat per millorar la percepció de seguretat entre els ciutadans. Considera que són una eina "molt important" per fer front a: "És cert que som una ciutat que estadísticament estem allunyats a la mitjana de delictes de Catalunya, però sí que hi ha una altra qüestió en l'àmbit de la seguretat que és la percepció d'inseguretat. Això sí que moltes persones ens han traslladat que no es mouen per la ciutat amb la tranquil·litat que ho havien fet en el passat", diu el candidat de Junts,Per això prometeninstal·lades als carrers de la ciutat durant els pròxims quatre anys si revaliden el govern municipal. Actualment hi hai Berga ha recordat que només s'utilitzen per combatre delictes i que han ajudat a disminuir els robatoris a comerços del centre: "Les càmeres ens ajuden moltíssim. Des que en tenim al Nucli Antic, pràcticament, s'han acabat els robatoris a comerços. Veus que determinats llocs es produeixen situacions d'inseguretat i la col·locació d'un càmera t'ajuda a resoldre-ho".A més de les càmeres, els últims anys Junts també ha incorporat una unitat canina un dron a la Policia Municipal. El partit també ja va anunciar fa uns mesos que crearà una unitat de quatre agents que es dedicarà exclusivament a detectar ocupacions il·legals, actes incívics o tràfic de drogues.