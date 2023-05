​La CUP Olot vol recuperar els pressupostos participatius que «s'ha carregat Junts»

Els pressupostos participatius d'Olot va ser una iniciativa que es va iniciar amb l'alcalde Mia Corominas el 2018. Durant tres anys, diferents barris han participat en la distribució dede pressupost per a activitats i inversions necessàries a les seves zones. A cada edició, però, la participació ha anat caient fins al punt que el 2021 es va fer l'última edició amb menys d'un 4% de participació Per a la, l'equip de govern de Junts "s'ha carregat" els pressupostos participatius: "Amb quatre anys s'han carregat els pressupostos participatius i diuen que no els faran mai més perquè no en saben i no han sabut com aplicar-los", ha dit Toia Codina, número 6 de la llista cupaire, en una roda de premsa de campanya electoral aquest dimarts davant l'Ajuntament d'Olot. El partit promet recuperar la iniciativa, donar-li impuls i vincular-la a la, la qual consideren que el consistori "ha guardat en un calaix"."Els pressupostos participatius han de ser una política a. Als barris també se'ls hi ha de donar l'oportunitat de fer projectes ambiciosos. Els barris també han de poder parlar entre ells i fomentar la taula de barris perquè no sigui una competició per veure qui s'emporta més recursos", explica el candidatPer altra banda, la CUP també critica altres casos de participació com el de l' Olot Pedala , un grup que es va configurar per assessorar l'Ajuntament en matèria de mobilitat amb bicicleta. El partit creu que el consistori "ha tirat pel dret sense consultar res" i això ha provocat, per exemple, la polèmica de la rotonda de la Rodona Finalment, Codina també ha criticatdurant aquests quatre anys: "Denunciem l'ús partidista que fa l'equip de govern de les xarxes socials de l'Ajuntament. Si la CUP governa donarem tot el protagonisme al poble i a les entitats i associacions. Les xarxes socials de l'Ajuntament han de servir per donar a conèixer, potenciar i promocionar les iniciatives i entitats dels barris, no han de ser cap propaganda de cap partit polític".