​Olot Meats defensa que tots els consums d'aigua són legals

Afirmen apostar pel medi ambient

Demanen no formar part del context electoral

Dotze dies després que NacióGarrotxa destapés els consums d'aigua de l'escorxador d'Olot , l'empresa ha emès un comunicat defensant la seva tascaque va publicar aquest mitjà. Olot Meats recorda, en primer lloc, que l'extracció dede l'aqüífer fluviovolcànic de la Garrotxa està dins els paràmetres establerts, tal i com assenyalen els informes publicats de l'ACA: "Tot el consum d'aigua que Olot Meats genera, té els permisos de l'organisme que autoritza la captació de l'aigua i mai, en cap cas, s'ha excedit en aquest consum autoritzat", afirmen.En segon lloc, l'empresa olotina afirma que"amb tots els paràmetres fitxats per l'ACA" i recorda que van invertir sis milions d'euros en convertir l'antiga depuradora d'Olot en una de pròpia. El comunicat també surt en: "Des de fa més de 75 anys que existeix una potent indústria càrnia a la Garrotxa, que s'ha anat consolidant amb els pas dels anys fins a esdevenir un dels sectors econòmics que ha creat més llocs de treball directes i indirectes i que més ha innovat i adaptat per fer front als reptes que se li han anat plantejant".Olot Meats afirma que està compromesa amb el medi ambient i explica que ha portat a terme diverses accions en aquesta línia en els últims anys: "amb el compromís d'intervenir els boscos de la Garrotxa, a través del Consorci Forestal de Catalunya i la Fundació Boscos, per contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i els incendis forestals i per afavorir la biodiversitat. A més, col·labora amb el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa en la protecció del medi natural".A més de les accions per al medi ambient, l'empresa també posa en relleu el desenvolupament científic que està duent a terme amb la indústria farmacèutica. Afirmen que s'estan desenvolupant projectes per a diabètics generant insulina a partir del pàncrees del porc, per prevenir i tractar la malaltia tromboembòlica venosa transformant la mucosa del porc en un producte biotecnològic, i també s'està tractant el desequilibri hormonal de la glàndula tiroide amb la fabricació de les hormones tiroidals d'aquesta glàndula.Per últim, l'empresa demana queen els moments electorals actuals, ja que hi ha "actors de la política" que pretenen treure'n "un rèdit que pot afectar negativament a l'activitat". "No entrarem en cap debat que tergiversi aquesta realitat i obeeixi a altres interessos que no són ni econòmics, ni empresarials ni a favor de la lluita efectiva i real pel medi ambient. És el que estem fent, més enllà de la dialèctica interessada", conclou el comunicat.