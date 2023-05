​El campus Ésdansa't de les Preses oferirà tallers de danses d'Uganda, Perú i Moldàvia

El festival Ésdansa de les Preses escalfa motors amb la presentació del campus Ésdansa't, que es farà delcoincidint amb el certamen garrotxí (del 21 al 27 d'agost). En aquesta edició del campus formatiu, hi haurà tallers de dansa tradicional de companyies, entre d'altres. L'oferta es divideix en tres formats diferents: activitats per a infants d'entre 4 i 12 anys, d'altres per a joves d'entre 13 i 16 i propostes per a adults. Aquest dilluns ja s'han obert les inscripcions per apuntar-se als tallers del campus. En aquesta edició hi participaran l'esbart Rocasagna de Gelida, Carles Jané, Quim Bigas, Xavier Gumà o Pere Seda.Elacompanyarà els infants a descobrir noves cultures a través de la dansa i la música tradicional. Aquest any, el campus aposta per les càpsules 'Descobrim' en què hi haurà un recorregut pels elements més icònics de la dansa tradicional de Catalunya i també de les cultures que participen en el festival d'enguany.L'és la continuació natural de la proposta per a infants, que va néixer el 2017. Aquest estiu es proposarà formació de la mà de Quim Bigas o Pere Seda que permetrà als joves conèixer aspectes més tècnics del moviment de la dansa.Per últim elshi haurà dos itineraris diferents. En el primer es podran aprendre danses d'arreu del món, mentre que el segon serà per aprofundir més en l'àmbit de la creació, recursos d'improvisació i coreogràfics. Es tracta d'una línia formativa pensada per a persones que volen ballar però també aprendre altres continguts relacionats amb aquesta disciplina artística.