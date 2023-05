Josep Quintana aposta pel talent local per transformar Olot

ERC Olot ha presentat la seva candidatura en societat aquest diumenge a la Sala Torín d'Olot. Ho ha fet davant de més de cent persones i sense concretar propostes, però exposant el model de governança que volen instaurar a Olot si guanyen les eleccions. Els republicans apostenque consultiper trobar solucions a les problemàtiques i transformar la ciutat."El potencial d'Olot és molt gran. Tenim una sort: vivim en un entorn fantàstic. Som privilegiats, però no és suficient. Cal tenir en compte els reptes i transformacions que tenim a davant, les que no hem fet i les que hem de fer. El repte de la ciutat és aquest: com afrontem aquestes transformacions. Com les farem? Nosaltres posarem l'impuls, però el més important és aprofitar el talent i el potencial que tenim", ha dit el candidat republicàdurant l'acte.Per al número 1 d'ERC, les transformacions pendents que té Olot s'han de fer anant a preguntar a persones i entitats locals, que siguin elles les que trobin solucions als problemes, les proposin a l'Ajuntament i aquest les impulsi i prioritzi."Cal entendre el problema i anar a buscar la gent. La nostra obligació és aquesta.que hi entén perquè trobin la solució. Nosaltres després haurem de fer les polítiques, la inversió i prioritzar-ho", ha exposat Quintana.Josep Quintana ha assegurat que aquesta és la "nova forma de governar" que suggereix ERC per a l'Ajuntament d'Olot. El candidat republicà ho ha exposat acompanyat de la consellera d'Acció Climàtica,, qui ha assegurat que Quintana és "un home valent": "En Josep Quintana sap fer una cosa molt bé: mirar els ulls i ser transparent. És un home que sap abraçar i quan o fa, fa mal i tot perquè té força, voluntat, projecte i equip".