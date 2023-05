​ERC promet instal·lar plaques solars a tots els edificis municipals d'Olot

creu que la transició energètica és una prioritat clau en aquests moments, i per això promet de cara a les eleccions municipals que instal·larà plaques solars a. Els republicans posen d'exemple els pavellons d'Olot, però també hi haurà escoles i altres instal·lacions públiques."Cal instal·lar plaques solars a sobre dels taulats de tots els edificis municipals. Estaríem parlant de desenes d'edificis i centenars de persones beneficiades", explica, número 3 de la llista d'ERC Olot.A més, la proposta també contemplaals edificis municipals per utilitzar l'energia recollida com es fa a les comunitats energètiques. "L'objectiu és associar-nos amb els veïns perquè tots ens en beneficiem. Gràcies a la legislació, això és viable i hi ha un radi d'acció que permet que a dos quilòmetres d'on s'ha fet la instal·lació, els veïns se'n puguin beneficiar", explica Crivillés.Segons el partit, l'acció permetria als veïns reduir fins a un 50% de la factura energètica. Afirmen que la proposta necessitaràen cas de tirar-se endavant per conèixer quins edificis serien aptes per a la instal·lació de les plaques i a quants veïns es podria beneficiar.Per al candidat d'ERC,, es tracta d'una qüestió transcendental: "Fer una ciutat més sostenible és una prioritat ineludible que no podem esquivar. El tema de la transició energètica i la mobilitat són clau. A Olot ens hem de posar les piles. Com més aviat ens hi posem, serà millor per tothom".