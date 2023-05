Després d'utilitzar la figura dels agents cívics dins el cos de la Policia Local durant el mandat actual, ara Junts proposa de cara a les eleccions municipals, crear també una figura dels. Serien persones contractades per l'Ajuntament o per l'Associació de Comerciants d'Olot que es dedicarien a pi detectar incidències, queixes o demandes dels botiguers per poder-les solucionar amb rapidesa."Tot passejant veiem que algú ha deixat bosses d'escombraries allà on no tocava i això crea molt mala imatge. A vegades, aquestes coses, si no les veiem a temps, tarden uns dies a poder-se retirar. Tenir una persona que estigués permanentment vigilant, creiem que ajudaria molt a les persones que ofereixen serveis en aquestes zones comercials", explica el candidat de Junts a Olot,Actualment, els Ajuntaments tenen moltes limitacions per contractar nou personal, però des de Junts afirmen que, en el cas dels agents cívics, seria possible. "La figura d'un agent cívic es pot prestar com una figura externalitzada o bé en col·laboració amb l'Associació de Comerciants d'Olot.t", explica Berga.La iniciativa ja es va traslladar la tardor passada amb l'Associació de Comerciants d'Olot i l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, qui, segons Junts, ho veuen amb bons ulls.