L'com a pal de paller de les polítiques empresarials. Aquest és el requisit que la CUP es marca en les seves propostes relacionades amb l'empresa. Per això, aquest dilluns, la formació ha anunciat que, si aconsegueix entrar al govern municipal, pretén crearque es basi en aquest tipus d'economia que prioritza les necessitats de les persones per damunt del guany."A la CUP tenim una proposta molt clara en contraposició al model econòmic i laboral actual: l'economia social i solidària. Aquesta busca mitjançant les activitats econòmiques prioritzar els rendiments cívics i socials en comptes dels purament financers i monetaris", ha explicat, número cinc dels cupaires.Tot i, afirmen que no seria en un edifici nou, sinó que caldria utilitzar algun espai que estigués en desús actualment. "Volem un espai que no només sigui seu, sinó que també aporti col·laboracions entre les empreses", ha afirmat Picart. Per la CUP el centre ha d'ajudar a la "potenciació de les PIMES" i a "retenir el talent local". A través d'ell es volles persones que vulguin impulsar la seva empresa.Per altra banda, els cupaires també consideren que "cal potenciar" l' Agència Dinàmig i el coworking Ca-Nyera perquè "siguin realment referents en la creació, tutorització i acompanyament de les empreses". A més, consideren que hi ha projectes com el Taller dels Sastres que: "Hi ha alguns encerts, però creiem que s'han quedat molt a les beceroles", afirma Picart. Sobre la proposta de Junts de convertir les galeries del Mig en un espai de cotreball, no els hi sembla mala idea, sempre que els coworkings tinguin la visió de l'economia social i solidària al darrere.