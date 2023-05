Fa poques hores que ha començat la campanya electoral per a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig . Un any més, els partits s'han preparat durant mesos per aquest moment després de quatre anys de mandat. Les eleccions 2023 arriben en un moment de desencís de cara a la política que pot qüestionarper guanyar les eleccions.Hi ha partits que creuen que els pròxims quinze dies poden servir per, però n'hi ha d'altres que asseguren quei que els votants tenen clar a qui votar abans que comenci la campanya. Hem preguntat a les candidatures d'Olot què en pensen.de Junts és dels que creuen que les campanyes no són transcendents: "Serveixen per acabar de contrastar programes. Moltes persones ja tenen decidit el seu vot mesos abans. El que és més bonic d'una campanya és conèixer els projectes d'uns i altres". Per contra,d'Olot+ considera que sí que serveixen per treure suc: "Crec que sí, sobretot per la gent que venim de nou i no tenim una marca reconeguda d'anys. Penso que la campanya ens és útil per nosaltres".Des d'ERC admeten que la política no viu el seu millor estat de salut, però també es mostren optimistes de cara a captar votants indecisos: "És veritat que no vivim en els millors moments a escala política i, per tant, les campanyes han de ser clau per convèncer els indecisos. Haurem de convèncer els electors que vagin a votar perquè la ciutat s'ho val", diu el candidat,En la línia de mobilitzar el votant també s'hi situa el candidat socialista,: "El que hem de preterir i intentar és que la gent vagi a votar. Pensem que l'abstenció pot ser una enemiga per a la democràcia i aquestes eleccions. Per tant, la nostra obligació, com a responsables polítics, és que motivem el votant en general perquè vagi a votar i esculli l'opció que més li interessi".d'Olot en Comú, la campanya són per visualitzar-se un mateix, però admet que més enllà d'aquests quinze dies els partits no se'ls veu tant: "Crec que les campanyes funcionen per visualitzar-te i perquè la gent que potencialment et pot votar sàpiga que et presentes i que hi ets. Malauradament, fora les campanyes sembla que els partits no existeixin més enllà de les institucions i aprofitarem aquests dies per ser presents". I per acandidat de la CUP, cal una mirada més àmplia i reclama que la ciutadania segueixi la política més enllà de les campanyes: "Tant de bo hi hagués un seguiment de la política municipal més enllà d'una campanya electoral. Al final es va a buscar molt el titular i propostes que són molt concretes, però a vegades cal tenir una visió de futur, projecte i llarg termini i aquí és on tenim més la dificultat per fer arribar aquesta visió àmplia que és de la CUP defensem".Des d'aquest divendres 12 i fins al divendres 26 de maig, els vuit candidats d'Olot , entre els quals també hi ha Activem Olot i Vox, desembarcaran les seves propostes i ompliran notícies i xarxes socials amb les seves idees. Una pluja d'iniciatives que es concentra en només quinze dies que, molt probablement, en la majoria dels casos, acabarà desapareixent fins d'aquí a quatre anys.