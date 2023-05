​«Gràcies, regidors»: els emotius comiats d'aquells que abandonen el ple d'Olot

El ple municipal d'Olot celebrat aquest dijous ha estat l'últim del mandat. S'ha viscut entre la tensió per la protesta dels treballadors de l'Ajuntament i l'emoció per al comiat deque actualment formen el plenari. Pràcticament, tots han aprofitat els últims compassos de la sessió per fer una intervenció de reflexió i agraïment després de la seva etapa com a representants municipals. Els sis regidors que pleguen són:de Junts,d'ERC, ide la CUP.

Montserrat Torras i Mariona Camps, en el seu últim ple municipal Foto: Pau Masó

Anna Barnadas durant el seu discurs de comiat. Foto: Pau Masó

Adriana Roca, acomiadant-se del ple aquest dijous. Foto: Pau Masó

Torras i Barnadas són qui ha estat més anys al consistori. Totes dues van entrar el 2015 i ara diuen adéu a una trajectòria municipal de vuit anys.ha exercit tots aquests anys de regidora d'Hisenda, mentre queha estat portaveu del principal grup de l'oposició. "Ha estat un plaer i un orgull poder-ho fer. Tinc una barreja de sentiments, per un costat la satisfacció personal per la feina feta i, per altra, aquest buit que segur que tindré els pròxims dies de torbar-vos a faltar a tots. Molta sort i molt d'encert a tots els que continueu fent aquesta tasca tan bonica i gratificat de servei a a la ciutat", ha dit Torras, qui es jubilarà pròximament. "És molt diferent treballar dins la institució que mirar-la des de fora. Moltes vegades les coses no es poden fer, no perquè no falti voluntat, sinó perquè l'administració és lenta, feixuga i dramàticament complexa. Sempre guardaré aquests vuit anys de regidora en un lloc del meu cor", ha afirmat Barnadas.Qui també abandona la tasca de regidora és l'actual responsable d'Educació a la ciutat,. Després de quatre anys al càrrec, assegura que marxa satisfeta: "Deixo una ciutat clarament educadora i inclusiva a tots els nivells". Per la seva banda,ha agraït als companys els seus quatre anys com a regidor i ha fet un paral·lelisme entre la seva professió (professor) i la tasca de regidor: "Amb als alumnes, com a l'Ajuntament, sempre hi hem d'anar amb la ment oberta, perquè acabem aprenent més que no pas ensenyant. Els alumnes sempre agraeixen que se'ls digui la veritat, és més dolorosa, però sempre educat, igual que a l'Ajuntament".Finalment, la regidora de la CUP,, ha dit adéu valorant positivament el mandat i l'experiència que ha viscut, i assegurant que li ha quedat una espina clavada: "He vist la rigidesa de la institució. Marxo amb l'espina clavada que és la tarifació social i progressiva que fa vuit anys que arrosseguem i fa vuit anys que no aconseguim implementar-la".L'alcalde d'Olot,, ha fet l'última intervenció del ple agraint la tasca de tots els regidors i, en especial als que pleguen: "No m'en puc anar sense agrair als que pleguen el conjunt de mirades. Us desitjo molta sort allà on aneu perquè us la mereixeu. Això ja ho dono per tancat i acabat".El d'aquest dijous ha estat l'últim ple municipal del mandat que va començar el 2019 i que ha estat protagonitzat per la majoria de Junts. La pròxima sessió serà al mes de juny, ja per proclamar el nou consistori i, si l'aritmètica ho permet, elde la història democràtica d'Olot.