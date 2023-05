​Junts promet destinar un milió d'euros a la conservació dels centres educatius d'Olot

Traslladar l'escola Greda

Junts ha iniciat la campanya electoral aquest divendres parlant d'educació. Davant l'Pep Berga ha explicat que per als pròxims quatre anys proposen repetir el pla d'inversió que ja han dut a terme aquest mandat. Es tracta deper conservar i millorar els equipaments educatius de la ciutat.Durant aquest mandat, Junts ja ha dut a terme aquest pla i, fins i tot, l'ha superat amb escreix: "Aquest mandat vam prendre el compromís de dedicat un milió d'euros a la conservació i manteniment de les escoles públiques. Al final,. Haurem de continuar mantenint aquest compromís de, com a mínim, dedicar un milió d'euros", ha explicat, qui també ha assenyalat que el pressupost podria créixer si, tal com demanaran, la Generalitat acaba executant les obres dels nous vestidors de l'Institut Garrotxa A més del pla d'inversions, Junts també suggereix elaborarper als equipaments educatiu iper a activitats educatives fora de les aules com els serveis socioeducatius de l'Arai i Garbuix.L'altra gran proposta de Junts en matèria d'educació és el trasllat de l'escola Greda al barri de Sant Miquel . Es tracta d'una demanda que l'equip de govern ja va fer arribar fa unes setmanes al Departament d'Educació. "L'Escola Greda ja té més de 50 anys i ja ha fet l'ús que havia de fer. El creixement de la ciutat ha fet que acabés situant-se en un polígon industrial. Pensem que ha arribat el moment de fer una escola nova", explica el candidat juntista.La nova escola s'ubicaria a uns terrenys que hi ha a la zona esportiva de Sant Miquel, entre el volcà Garrinada i Montsacopa, i que ja estan reservats per a ús educatiu. Junts creu que ubicar allà l'escola, pot suposar"Si completem el triangle del nou CAP i l'illa de Can Sacrest amb la nova escola pública, pensem que seria un salt endavant molt important per als barris de Sant Miquel i les Tries de la mateixa manera que ho va ser per Sant Roc l'any 65. Si parles amb els veïns d'aquest barri et diuen que el punt d'inflació de la zona va ser quan van tenir escola", diu Berga. La nova escola s'hauria de construir en paral·lel a la variant d'Olot, una infraestructura que, segons Junts, encara aïllaria més el centre olotí si aquest no s'apropa cap al centre de la ciutat.Durant la compareixença davant l'escola Sant Roc, Berga també ha informat que la problemàtica que hi va haver amb els alumnes del centre que feien el salt a l'institut , s'ha solucionat satisfactòriament. Aquells que, en un principi, no podien anar al centre més proper (Bosc de la Coma) i van haver d'anar al Montsacopa, han pogut acabar anant a l'institut més pròxim. Berga també ha admès, però, que la situació no està garantida per als pròxims anys i s'haurà d'anar tractant any a any, segons la matrícula que hi hagi.