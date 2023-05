La CUP Olot promet treballar per la municipalització de l'aigua en el proper mandat

La CUP Olot ha iniciat la campanya electoral exposant les seves propostes sobre municipalitzacions i fiscalitat. El partit aposta per gestionar públicament serveis com els pàrquings subterranis i la zona blava, l'hospital d'Olot o l'energia, però la formació s'ha centrat, sobretot,. Per això, la primera compareixença de la campanya ha estat davant les oficines de l'empresa Agbar a Olot, al passeig de la Muralla. Actualment, la gestió de l'aigua a la ciutat està en mans d'aquesta empresa, qui té la concessió. La CUP assegura que si entra al govern municipal treballarà durant el pròxim mandat perquè l'Ajuntament sigui qui gestioni directament el subministrament d'aigua a la ciutat.Sense tenir dades locals, però amb xifres extretes de l'Agència Catalana de l'Aigua i el Tribunal de Cuentas, la CUP assegura que la gestió pública de l'aigua permeti millora les inversions a la xarxa fins a. "A Olot, que el sistema estigui privatitzat fa que no puguem accedir a dades. Els municipis que han fet la feina, han fet els estudis que demostren que la gestió pública de l'aigua és millor que la gestió privada. I aquestes dades són clares", diu el número 10 de la llista cupaire,La CUP proposa començar a treballar amb l' Associació de Municipis i Entitats per a l'Aigua Pública perquè en els pròxims quatre anys es pugui conèixer els detalls del que suposaria gestionar públicament el servei d'aigües d'Olot i així tenir-ho a punt per a quan acabi la concessió actual."L'aigua és un element indispensable per a la vida, per la societat i pels ecosistemes, i, com a tal, s'ha de gestionar sota criteris d'interès general i de bens comuns", ha assegurat Mossoll, qui també ha posat de manifest el 40% de pèrdua que té la xarxa olotina l'alt consum privat que fa l'escorxador d'Olot . A més, els cupaires també suggereixen que els impostos que es paguin per als serveis municipals tinguin una, és a dir que pagui més, qui més tingui.