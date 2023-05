​Els treballadors de l'Ajuntament d'Olot es mostren «decebuts» amb l'equip de govern

Els portaveus dels treballadors en el moment de llegir el manifest Foto: Pau Masó

L'equip de govern defensa la seva posició i s'ofereix a arribar a acords

Ariadna Francès, regidora d'Organització, durant la seva intervenció al ple Foto: Pau Masó

L'últim ple municipal del mandat actual s'ha viscut amb certa tensió. Més d'una vintena de treballadors de diferents àrees de l'Ajuntament (brigada, esports, educació o cultura, entre altres) han assistit a la sessió per denunciar públicamentenvers l'equip de govern de Junts. Els assistents han llegit un manifest escrit per l'Assemblea de Treballadors el 10 de maig, on van assistir una setantena de persones.Un representant del comitè ha llegit el manifest al final de la sessió plenària i comença de la següent manera: "Volem deixar constància del descontentament i decepció amb l'actual equip de govern peren el si de l'organització pel correcte desenvolupament de cadascuna de les nostres tasques". Seguidament, el comunicat denuncia dues de les qüestions centrals de les queixes dels treballadors:de la valoració dels llocs de treball i laSegons el comunicat, però, aquestes dues qüestions són només "dos exemples que corroboren la falta de voluntat política de l'actual equip de govern" per millorar l'organització. Asseguren que això ha portat a augmentar la burocratització i ha comportatque han afectat negativament a l'atenció dels olotins. El comunicat acaba demanant als representants polítics actuals i els que surtin electes en les properes eleccions "compromís de treball" per tal d'aconseguir "millorar aquest ajuntament i inserir-lo en el segle XXI".La regidora d'Organització i Atenció a la ciutadania,, ha estat qui ha donat resposta al manifest dels treballadors. En nom de l'equip de govern, ha defensat la seva posició i ha assegurat que: "Creiem que no es pot posar en dubte la nostra voluntat per treballar pel bon funcionament de la ciutat. No coincidim en la percepció que heu expressat de tenir un Ajuntament encallat i la mostra d'això és que durant aquest mandat, en moments molt complicats, entre tots hem tirat endavant i hem garantit un bon servei a la ciutadania".Francès també ha dit que no coincidien en catalogar que hi ha "bloqueig" en les negociacions: "Durant aquest mandat ens hem reunit més de trenta de vegades i sempre per arribar a acords en diferents temes proposats. Això no treu que a vegades, no és possible tot el que voldríem per condicionants que, com sabem, dins l'administració pública estem obligats a complir". La regidora ha afirmat que per l'equip de govern és "prioritari" el benestar de tots els treballadors i ha afirmat que, per això, han destinat més recursos, "tal com s'havia demanat".Per últim, Francès ha explicat queperquè "totes les reunions sempre han estat cordials i amb respecte". La regidora ha acabat la seva intervenció admetent que si s'ha arribat fins aquí, vol dir que "es podien haver fet les coses millor" i ha reiterat la predisposició de l'equip de govern a arribar a acords.Per la seva part, l'alcalde d'Olot,, també ha intervingut per mostrar la seva sorpresa amb la situació i dir que "calia refer els ponts trencats": "Ha estat una sorpresa i si esteu aquí és per alguna cosa. Els ponts que es puguin haver destruït, encara que involuntàriament per una part o altra, caldrà refer-los d'aquí a uns dies. El nou consistori tindrà aquesta responsabilitat i obligació perquè és evident que així no es treballa bé i no es pot funcionar".El malestar dels treballadors de l'Ajuntament s'ha expressat públicament a l'últim ple municipal que ha tancat el mandat que Junts va iniciar el 2019 amb majoria absoluta i poques hores abans d'iniciar-se la campanya electoral . La vintena de treballadors que han assistit a la sessió, ho han fet en silenci i només han llegit el manifest sense tornar rèplica.