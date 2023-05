​El SIGMA demana que «tothom sumi» davant la situació excepcional de sequera que viu la Garrotxa

David Llongarriu és el director del SIGMA. Foto: Martí Albesa

I l'estiu?

Aquest dijous, elha fet oficial l'entrada de la Garrotxa en una nova fase dins el Pla de Sequera . Es tracta de la, el quart esglaó dels cinc que engloba el pla (normalitat, prealerta, alerta, excepcionalitat i emergència). En aquesta situació, s'apliquen mesures més restrictives al consum d'aigua tant pel que fa a habitants, empreses o administracions públiques. Per exemple, s'ha limitat el consum d'aigua a 230 litres per habitant al dia, o la reducció d'un 40% del reg agrícola i del 15% dels consums industrials.Davant aquesta situació, el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA). "Les coses es tiraran endavant amb el sumatori de tots. Tothom, dins la seva responsabilitat, haurà de prendre les mesures correctores que facin falta. Tots, a nivell personal, municipal, industrial o agrícola, hem de remar cap a la mateixa direcció", diu el director de l'ens,, en declaracions aLa comarca ha entrat en fase d'excepcionalitat en una setmana amb pluges, però Llongarriu alerta que això no vol dir res: "Això suma, però no suma tant com ens agradaria. Suma tan poc perquè no puguem recuperar un estat de normalitat. Tot i això, són pluges molt benvingudes". De mitjana a la Garrotxa hi plou uns més de 1.000 litres a l'any i el director del SIGMA relata que actualment estem força per sota.A més, la Garrotxa està lluny de qualsevol sistema d'embassament i només pot captar aigües superficials o dels aqüífers. Per això,s es compleixin controlant l'abastament d'aigua dels municipis.De cara a l'estiu, Llongarriu se'l mira amb. Diu que cal esperar a veure el maig per saber amb quin escenari entrarem a l'època més calorosa de l'any. "L'estiu l'esperem mirant enlaire a veure si aquest mes de maig ens permet viure més tranquils de cara a l'estiu. Anem pas a pas, però no tenim la vareta". El director del SIGMA, admet, però, que tot i que es puguin acumular pluges aquest mag, la situació del pròxim estiuperquè ja estem en una situació "excepcional".A la Garrotxa, la Vall del Llierca és la zona més afectada històricament per les sequeres . Llongarriu espera que les inversions que la majoria dels municipis de la zona han fet durant l'últim any, permeti no haver d'utilitzarcom es va fer l'estiu passat: "La feina ben feta que han fet alguns municipis amb la construcció de pous, suposo que permetrà anar tirant. L'evolució del temps ens dirà si serà necessari haver de disposar o no d'algun suport amb camions cisterna".