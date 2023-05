​Detenen un noi a Olot amb navalles i droga al damunt

Lava detenir aquest dimecres al migdia cap a dos quarts d'una un noi de 23 anys per portar droga i dues navalles a sobre. El jove anava amb moto per la zona de la plaça Clarà i quan va veure uns agents de policia va fer un canvi brusc en el sentit de la marxa que va posar en alerta els agents.La Policia el va interceptar i va notar una. El cos policial va activar la unitat canina que va rastrejar el noi i també la moto amb què anava. Finalment, se li va trobara sobre i també al ciclomotor. A més d'aquestes substàncies, també portava a sobreEls agents van detenir el noi per un delicte contra la salut pública i el van posar a disposició dels mossos a l'espera que sigui traslladat al jutjat de guàrdia d'Olot.