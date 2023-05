​3, 2, 1... eleccions!

Pep Berga, candidat de Junts. Foto: Martí Albesa

Com encaren la campanya els candidats?

Josep Quintana i Laila El Gamouchi, número u i dos d'ERC. Foto: Martí Albesa

Josep Guix, candidat del PSC. Foto: Martí Albesa

Quin objectiu es marca cada candidat pel 28-M?

Jordi Gasulla, candidat de la CUP. Foto: Martí Albesa

Raül Valls, candidat d'Olot en Comú. Foto: Martí Albesa

Jordi Rubio, candidat d'Activem Olot. Foto: Martí Albesa

David Coromina, candidat d'Olot+. Foto: Martí Albesa

Ha arribat l'hora de la veritat. Després d'anys i mesos preparant aquest moment, els partits enceten avuique ha de servir per convèncer a la ciutadania, primer, d'anar a votar el pròxim diumenge 28 de maig, i segon, de fer-ho per una opció concreta.Aquest dijous a la nit s'ha donat el tret sortida a la campanya electoral. A Olot s'ha fet amb la tradicional penjada de cartells a la plaça Clarà amb tots els candidats que es presenten : Pep Berga de Junts, Josep Quintana d'ERC, Josep Guix del PSC, Jordi Gasulla de la CUP, Raül Valls d'Olot en Comú, Jordi Rubio d'Activem Olot, David Coromina d'Olot+ i Daniel Plana de Vox. Tots s'han reunit moments abans de les dotze de la nit per donar inici a la cursa electoral, una cursa que tots els candidats comencen amb perspectives optimistes.Per al candidat de Junts la campanya arrenca en un context on "la política no passa per al millor moment", peròassegura que el que s'ha de fer és "treballar per canviar-ho". A ERC, hi ha la il·lusió de presentar un projecte "per continuar fent d'Olot una ciutat magnifica on viure", segons el cap de llista. Per part del PSC,, assegura que a les seves files hi ha optimisme: "Estem molt animats perquè pensem que aquesta és una bona oportunitat per a la ciutat per fer un canvi. Les sensacions han canviat respecte fa quatre anys". I pel que fa a la CUP, creuen que arriben a la campanya després de quatre anys de "bona feina": "Ens sembla honestament que hem fet una feina bona per a la ciutat i només esperem que la gent només valori això", afirma el candidatPel que fa als nous candidats,d'Olot en Comú encara la campanya amb ganes, diu, de "posar alegria a la política".d'Activem Olot assegura que les reunions amb actors de la ciutat els hi ha donat confiança: "Creiem que estem fent molt bona feina perquè ens estem reunint amb molts actors d'Olot i creuen que fa falta una candidatura independent". I el candidat d'Olot+,, també es mostra optimista: "Les sensacions que ens arriben de la gent són bones i tenim també alguna enquesta que ens dona bones posicions i, per tant, molt optimistes per poder transformar la ciutat".La campanya electoral que ha arrencat aquesta mitjanit, s'allargarà fins al. Durant quinze dies, els partits exposaran les seves propostes i arguments. El dissabte 27 serà el dia de reflexió i el diumenge 28 s'obriran les urnes per decidir els alcaldes dels municipis per als pròxims quatre anys.Tot i que es fa difícil fer pronòstics abans de començar la campanya, els candidats s'han mullat, no només per la pluja que queia durant l'enganxada dels cartells, sinó també per explicar els pronòstics.Perl'objectiu és "aconseguir qualsevol resultat que permeti governar". L'actual alcalde d'Olot assegura que hi ha projectes començats que volen acabar i, per fer-ho, cal que arribin al govern, "sigui en solitari o acompanyats amb alguna altra força". El principal grup de l'oposició tampoc s'ha mullat en el nombre de regidors que li agradaria treure.diu que l'objectiu "és que hi hagi un govern diferent" i afirma que "l'únic possible per fer aquest gir és ERC".Qui sí que s'ha mullat en nombre de regidors és. El candidat del PSC ha afirmat que cinc o sis regidors seria un bon resultat per als socialistes.també ha parlat de nombre de regidors: "El que digui la gent segur que estarà bé i tant de bo recuperem el tercer regidor que vam perdre les últimes eleccions i si podem millorar-ho, millor que millor".Per a Olot en Comú l'objectiu és entrar al consistori: "L'objectiu és retornar a l'Ajuntament. Fa quatre anys hi érem. Si hi som, evidentment, intentarem canviar la correlació de forces perquè Olot tingui un altre projecte polític", assegura. Més optimisme ha mostrat, qui ja ha parlat de pactes: "Sabem que haurem de pactar amb algun partit polític perquè no són bones les majories. Necessitem treure el millor resultat per fer un projecte nou per Olot". I, en canvi,ha apostat per la prudència: "El que la gent d'Olot ens determini votant".