Què diuen els programes electorals per a les municipals d'Olot?

La campanya per a les eleccions municipals ja és aquí, i la majoria de partits d' Olot ja han presentat els seus programes. Amb les seves propostes, els candidats busquen que els ciutadans els facin confiança per als pròxims quatre anys, en uns comicis on tot està obert i on els pactes també poden ser clau.Repassem a continuació tots els programes electorals dels partits que es presenten a la capital de la Garrotxa. Són tots els programes que els partits han fet arribar arecull 300 propostes repartides en 59 pàgines. Es tracta del extens que es presenta entre les candidatures olotines. El document es basa en tres eixos: una ciutat que funcioni, una ciutat pròspera i una ciutat per a viure.

Programa electoral d'ERC

Josep Quintana presenta un programa que gira a entorn de la "transformació". A través d'aquesta paraula, el document descriu els canvis que els republicans volen aportar a la ciutat a través d'una transformació verda, feminista, democràtica i socioeconòmica. El programa està format per 90 pàgines i presenta més de 200 propostes relacionades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Programa electoral del PSC

presenta 43 propostes agrupades en 14 objectius. El funcionament diari de la ciutat i dels serveis bàsics és el pal de paller del programa electoral del PSC per a aquestes eleccions municipals. També hi tracten altres temes com la seguretat, la sostenibilitat o la mobilitat. Ho fan, però, d'una manera molt més condensada que ERC o Junts.

Programa electoral d'Olot en Comú

Raül Valls recull 58 propostes en sis pàgines de programa. Entre els eixos temàtics hi ha industria sostenible, habitatge accessible, espai públic sa i segur, o implicació ciutadana.

Programa electoral d'Olot+

David Coromina ha imprès 25 propostes per a Olot. El programa dona protagonisme, sobretot, a les mesures per millorar la seguretat a la ciutat, situant-les entre les primeres que es presenten. També es parla de tradicions i cultura, transport públic o patrimoni natural.

