​​Jordi Rubio presenta una candidatura per «canviar l'Olot actual»

Jordi Rubió durant la seva intervenció a l'acte. Foto: Pau Masó

ha destapat el seu programa electoral a només dos dies de l'inici de la campanya. La candidatura des'ha presentat en societat en un acte aquest dimecres a la tarda a l'Orfeó Popular Olot on hi ha assistit una quarantena de persones. El cap de llista ha estat l'únic membre de la candidatura que ha parlat durant l'acte. Ell mateix ha desgranat la majoria de les propostes del programa electoral que presenten per a les eleccions del pròxim 28 de maig Rubio ha afirmat que Activem Olot "no és l'alternativa a res", sinó l'opció "per a totes aquelles persones que volen una ciutat sostenible, responsable i moderna".: "Tenim una ciutat sense cap rumb, trista i deixada, sense cap model de ciutat transformador i ambiciós. Cal reactivar-la i fer-la més viva, més activa i cohesionada".En aquesta línia, el cap de llista d'Activem Olot també ha assegurat que: "Malauradament, des de fa anys assistim a una política municipal erràtica, sense força ni lideratge, sense cap projecte creïble, ni a curt ni a llarg termini. Incapaç d'afrontar les noves necessitats de la població. És per això que hem decidit fer un pas endavant". "El nostre lema és 'des de peu de carrer' perquè és on hi ha els verdaders protagonistes. El pròxim 28 de maig tenim l'obligació d'anar a votar per canviar l'Olot actual", ha afegit.Pel que fa a les propostes, Rubio ha anomenat pràcticament totes les iniciatives que proposen, entre les quals hi ha, reurbanitzar el carrer Fontanella i pacificar-lo, ampliar el pavelló Firal, crear una residència d'atletes a les pistes d'atletisme oActivem Olot és la primera vegada que es presenta a les eleccions municipals. És l'única llista independent de les vuit que configuraran l'escenari electoral el pròxim 28 de maig.