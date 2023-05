La Plaça Mercat d'Olot serà l'escenari d'una obra de teatre

El Mercat d'Olot serà l'escenari d'un espectacle teatral el pròxim. Les parades i usuaris de la Plaça Mercat passaran a formar part d'una representació de la companyia Arriant Productions quedels aliments. L'espectacle serà gratuït, interactiu i proposarà diverses situacions que farà que els espectadors i clients de la plaça acabin valorant els productes de proximitat.La proposta s'emmarca dins la Setmana Internacional dels Mercats , impulsada per lai que se celebra des d'aquest divendres 12 fins al dissabte 27 de maig. La iniciativa forma part de la campanya "La Cultura és al Mercat", impulsada per la Diputació amb l'objectiu de promocionar els aliments de proximitat i els mercats de les ciutats com a llocs de "dinamització, comerç i vida".L'espectacle teatral del 27 de maig tindrà lloc a les 11:30 h, però durant tota la setmana es farà un. Els usuaris hauran de penjar dues fotografies, una mostrant els productes que han comprat al mercat, i l'altra que ensenyi el resultat final de la recepta que hagin cuinat. Per entrar al sorteig caldrà etiquetar el perfil @mercatolot. Entre tots els participants se sortejaran bosses reciclables i davantals de la Xarxa de Mercats.Enguany, a més d'Olot, Girona, Lloret de Mar, Palafrugell, Palamós, Portbou, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols també participaran en la Setmana Internacional dels Mercats amb diferents activitats.