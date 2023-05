​El barri dels Desemparats d'Olot ja té gegant

Elera dels pocs a Olot que no tenia faràndula. A partir d'aquest 2023 això ja no serà així, ja que l'associació de veïns ha presentat una nova figura que omplirà el buit. Es tracta d'una gegantona en forma de dimoni que s'inspira en una llegenda del barri que explicava la història de la, un tram de riu situat passat el pont de Sant Roc.La nova figura que han creat eni l'fa poc més de dos metres d'alçada i té unes mans toves que s'enlairen quan la geganta gira. El vestit de la figura és obra deLa nova figuradurant la festa del barri dels Desemparats. L'acte de bateig de la gegantona seràa les 18 h a la plaça Catalunya. Durant l'acte, de manera participativa s'escollirà un nom per a la nova figura, qui també ballarà per primera vegada.