Demanen responsabilitats i accions a les empreses

Joan Montserrat en una imatge d'arxiu. Foto: Xavier Borràs.

Critiques als poders polítics

L'considera que les dades publicades per NacióGarrotxa sobre l'impacte de l'al principalde la comarca permeten obrir els ulls a una realitat que se sabia "per sentit comú", però no amb exactitud."En l'àmbit general no es coneixia. Ara es donen unes dades de l'evolució de l'escorxador i realment se sap quina mena d'explotació i recursos es necessiten. Tot això que de sentit comú es veia que passava,i es veu que aquest no és el camí per on hem d'anar", diu un dels portaveus de l'Agrupació Naturalista,Anualment, l'escorxador d'Olot sacrificai extreu del principal aqüífer de la Garrotxa. Per als naturalistes, les dades "fan posar els pèls de punta" i creuen que demostren que l'impuls de grans projectes és inviable mediambientalment: "Des que es va instal·lar l'escorxador a Olot jpel que fa al medi ambient. És una cosa que ja es veia a venir i en èpoques com ara de sequera és quan es veu més clar", assegura Montserrat.Segons el portaveu de l'Agrupació Naturalista de la Garrotxa, caldria que fossin les mateixes empreses, ja que cada vegada es va augmentant l'extracció d'aigua, però cada cop n'hi ha menys de disponible. També aposta per un model diferent que fomenti els, en lloc de grans projectes: "El model que hauríem d'impulsar són escorxadors més petits. Però un cop instal·lats els grans escorxadors és un tema econòmic impossible de parar. S'ha de conscienciar el mateix empresariat, que han de ser ells els que solucionin els problemes. Hi ha moltes actuacions que es poden fer".Entre les actuacions que proposen des de l'Agrupació Naturalista de la Garrotxa, hi ha la, uns espais que estan en deteriorament precisament per la sequera. De fet, Olot Meats va anunciar l'any passat que duria a terme la recuperació d'un bosc a la Vall de Bianya, tot i que per a Montserrat, això són accions "per rentar-se la cara".Finalment, l'Agrupació Naturalista de la Garrotxa assenyalade permetre grans projectes com l'escorxador d'Olot: "L'administració està sempre manada per un poder polític que ja sabem qui el mana. El que intenta l'administració és maquillar una mica tota la problemàtica, però des del moment que s'accepta fer un projecte d'aquestes dimensions, ja se sap que això, mediambientalment, no pot anar bé. El problema són els polítics que autoritzen això i els empresaris que tenen el poder perquè els polítics ho facin", afirma Montserrat.L' Agrupació Naturalista de la Garrotxa és una de les entitats amb més recorregut en defensa del patrimoni natural de la comarca. El 2016, ja va presentar al·legacions contra l'ampliació de l'escorxador d'Olot Meats al polígon Pla de Baix d'Olot i ara aplaudeix que hagin sortit a la llum noves dades que evidenciïn l'impacte de l'escorxador olotí. Per la seva banda,