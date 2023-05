​​Olot+ reclama recuperar els Premis Literaris Ciutat d'Olot

proposa recuperar elsdesapareguts el 2018. Fa cinc anys es van deixar de convocar per replantejar la seva funció, però no s'han tornat a recuperar, tot i anunciar-se que al 2019 es tornarien a convocar . Ara, la formació que lidera David Coromina reclama recuperar aquests guardons tradicionals d'Olot."Som a 2023 i sembla que el període de reflexió encara dura perquè no se n'ha tornat a parlar mai més", afirma Coromina. "Està molt bé que Olot dediqui molt pressupost a la dansa, la coreografia i les lluminàries. Però hi ha el perill de deixar de banda altres àmbits culturals (literatura, teatre, música, cançó, cinema...) que sí que enforteixen la llengua, la cultura i la creació arrelada al territori i la seva gent", afegeix.Per Olot+ els premis Ciutat d'Olot són, i per aquesta raó aposten per recuperar-los. Els guardons es van convocar per primera vegada el 2967 i tenien tres categories: el Premi Marian Vayreda de Prosa Narrativa, el Premi Joan Teixidor de Poesia, haikus en línia i el Premi de Novel·la Juvenil. Es tracta d'una de les convocatòries més antigues dels països catalans.