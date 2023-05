​Tres detinguts per robatoris a cotxes a Santa Pau

Els Mossos d'Esquadra van detenir el(Osona) dos homes de 22 i 26 anys i un menor d'edat per dos robatoris a cotxes a Santa Pau i Castellfollit del Boix (Bages). A un dels tres individus també se li atribueix resistència i desobediència als agents de l'autoritat i conducció temerària. Tot plegat va començar a les quatre de la tarda de, quan els Mossos van rebre l'avís d'un testimoni que acabava de veure tres individus intentar robar a l'interior d'un cotxe en un restaurant d'Orís. En ser sorpresos, els lladres van fugir en direcció a Vic per la carretera C-17, i després d'una persecució els agents van aconseguir aturar-los a Malla.Segons explica el cos policial, diverses patrulles van començar a buscar el cotxe escàpol i el van localitzar a l'altura de Vic. Els agents van fer senyals al conductor perquè s'aturés, però l'individu no en va fer cas i, afirmen els Mossos. Durant la fugida els agents van veure com un dels ocupants llençava un objecte per la finestra.Finalment, a l'altura de Malla van poder aturar el vehicle. En l'escorcoll els agents van trobar un document d'identitat que no pertanyia a cap dels ocupants, uns auriculars i eines per cometre robatoris. També van trobar l'objecte que presumptament havien llençat per la finestra, una tauleta electrònica.Després de diverses gestions, els Mossos van poder constatar que els objectes recuperats havien estat robats el mateix dia de dins d'un cotxe aparcat en. Davant d'això, els tres ocupants van quedar detinguts per la presumpta relació amb el robatori.Posteriorment també es va relacionar els detinguts amb un altre robatori a un cotxe que havia tingut lloc el dia abans en un restaurant de Castellfollit del Boix. Els detinguts van passar el 5 de maig a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Vic, que va decretar