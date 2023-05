​​​Josep Guix demana un canvi a Olot: «Tenim un alcalde que és un encantador de serps»

Guix en un moment del seu discurs Foto: Pau Masó

ha posat fil a l'agulla a la cursa electoral aquest dilluns en un acte de presentació de la seva candidatura per Olot a l'associació de veïns de Sant Roc. Enmig d'una seixantena de persones, Guix ha reclamat, principalment, un canvi de govern a la ciutat i ha demanat el vot.El cap de llista socialista s'ha mostrat contundent i dur cap a Junts. Ha considerat que els últims governs, han deixat la: "Quan ve gent de fora em diuen que troben Olot apagat i adormir. Els hi contesto que abans teníem un alcalde que era anestesista i ens va deixar la ciutat anestesiada.i el que fa és tenir la ciutat adormida". Guix també ha assegurat que l'actual Ajuntament "governa únicament de cara a la galeria, sense escoltar ni planificar" i ha criticat que "es gasti els nostres impostos en collonades". En aquest sentit, Guix ha posat d'exemple, la inversió de 500.000 euros que es farà per pintar les façanes de la plaça Major, la compra del local per a la nova oficina d'atenció al ciutadà, o el pressupost de més de 30.000 euros que es destina a la residència Faber.Per a tot això, el candidat del PSC ha demanat que l'acte d'aquest dilluns sigui el punt de partida d'un: "Aquesta vegada tenim possibilitats de fer una majoria de progrés i trencar l'hegemonia de la dreta conservadora i clientelista. A aquesta ciutat li falta marxa". Ha demanat que una ciutat més segura, que miri al riu Fluvià i fomenti l'esport. També ha proposat comprar habitatge al Nucli Antic per atacar la problemàtica de l'habitatge que viu la ciutat.Per últim, Guixen governs locals i nacionals socialistes: el túnel de Bracons, l'autovia de Besalú a Olot o el nou hospital de la ciutat. "Quan els socialistes manen, hi ha un compromís i es tiren les coses endavant. Els altres van fent", ha dit.A Josep Guix l'ha acompanyat aquest dilluns el subdelegat del govern a Girona, el garrotxí Albert Bramon, i el primer secretari del PSC,, qui ha fet un discurs a favor d'una campanya "tranquil·la" i "respectuosa" que ha catalogat de "conversa pública". "És molt important per Olot que la candidatura de Josep Guix tingui bons resultats per ajudar al canvi i posar en marxa Catalunya. No podré votar a Olot, però si ho fes, no tindria cap dubte", ha assegurat Illa.El PSC d'Olot ha fet l'acte de presentació de la campanya quatre dies abans de l'inici de la campanya electoral. Aquest divendres, començaran els quinze dies d'actes i propostes en què els partits es presentaran a la ciutadania.