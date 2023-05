​​​Activem Olot proposa la construcció d'un camí a la llera del riu Fluvià

proposa construir un camí "saludable" que transcorri a la vora del riu Fluvià. El partit ha llançat la proposta aquest dilluns al matí pocs dies abans de divendres, quan començarà la campanya electoral. El camí aniriai tindria l'objectiu de fomentar els hàbits saludables de la ciutadania."Els últims anys s'ha estat vivint d'esquena a la salut i la naturalesa. Hem de tornar a posar les persones al centre de les polítiques municipals", ha assegurat el cap de llista d'Activem Olot,. Tot i que hi ha punts que és impossible ubicar el camí al costat del riu pels murs que hi ha instal·lats, el partit proposa que el recorregut passi per la llera: "Ara mateix pots recórrer el riu a nivell de vorera, però la idea seria construir el camí al costat de la llera del riu. Seria un camí de terra amb sauló per no malmetre la natura. Els tècnics hauran de valorar si seria possible el camí, tot i que creiem que al 80% o 90% serà possible", diu Rubió.La proposta es finançaria a través de subvencions de la Diputació i seria a llarg termini, ja que Activem Olot creu que un projecte així necessitaria. Relacionat amb el riu Fluvià, el partit també ha explicat que vol crearper netejar la llera.