​​Junts proposa traslladar l'Institut Escola Greda al barri de Sant Miquel

Trobades precampanya

ha proposat al Departament d'Educació canviar la ubicació de l' Institut Escola Greda . Per al partit, l'actual centre es troba aïllat de la ciutat i amb la futura variant encara ho estarà més. Per això suggereixen traslladar el centre al barri de Sant Miquel, d'on provenen la majoria d'alumnes. Exactament, el partit creu que la millor ubicació seria a. Actualment, a aquest espai hi ha un camp de futbol de terra i una pista de bàsquet, però hi ha uns terrenys reservats per a ús educatiu."Tenim l'escola Greda en un polígon on no viu cap criatura. Potser té més lògica, ara que construirem una carretera, fer una escola nova allà on viuen les criatures", diu el candidat de Junts,. "L'escola Greda té cinquanta anys i ja s'ha amortitzant sobradament", afegeix.La construcció d'una escola nova rondaria als cinc milions d'euros i seria un projecte a llarg termini. Tot i això, Berga explica que han parlat amb Educació i la. "Ja ens hem posat en contacte amb el Departament i els hi hem fet arribar la nostra proposta per escrit. Si la poguéssim ubicar a Sant Miquel, donaríem molta qualitat de vida a les famílies".Aquesta ha estat una de les propostes que junts ha escrit al seu programa electoral, un programa que han elaborat després de reunir-se amb unesamb diverses trobades des del passat mes de gener. El partit s'ha reunit amb entitats, particulars, clubs i associacions de la ciutat per conèixer les demandes dels olotins. Ho han fet a través d'una dinàmica en què els participants col·locaven fitxes temàtiques damunt un mapa d'Olot per parlar del tema que creien més oportú. A partir d'aquest divendres, quan comenci la campanya, Junts exposarà algunes de les propostes que el partit ha recollit i ha elaborat a partir d'aquestes trobades ciutadanes.