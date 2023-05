​​La Junta Electoral obliga retirar una pancarta d'Activem Olot

Dos partits polítics darrere la instrucció de la Junta

Laha obligat aa retirar la pancarta que el partit havia penjat al Firal d'Olot. Es tractava d'una imatge de grans dimensions del candidat de la llista independent, Jordi Rubió, amb un eslògan que deia: "Ens veiem a l'Ajuntament".La pancarta es va instal·lar fa unes dues setmanes a la façana de l'edifici privat de l'antic Cafè Sport, al Firal. Divendres passat la Junta Electoral va comunicar al partit que tenia vint-i-quatre hores per retirar-a. La formació ha acatat l'ordre de la Junta, però, ja que consideren que no han incomplert cap llei: "Llegint la llei electoral, diu que pots fer campanya electoral, sempre i quan, no demanis el vot. Amb la pancarta fem propaganda, però no demanem el vot. Per això hem decidit fer un recurs", considera Rubió.Segons la Junta, la pancarta no compleix amb, la qual especifica a l'article 53 que "des de la convocatòria de les eleccions fins a l'inici legal de la campanya, queda prohibida la realització de publicitat i propaganda electoral mitjançant cartells, suports comercials o insercions en premsa, ràdio o altres mitjans digitals". La pancarta es va penjar gairebé un mes després de la convocatòria de les eleccions el 3 d'abril i abans de l'inici de la campanya, que serà aquest divendres 12 de maig. De moment, no s'ha imposat cap sanció econòmica.El cap de llista d'Activem Olot ha explicat que darrere la comunicació de la Junta hi ha dos partits polítics i demana que la campanya tingui joc net: "Hi ha hagut dos partits polítics que ens han denunciat. Tothom ha de fer el que cregui convenient, però entenem que en unes eleccions s'hi ha de jugar net. Cadascú ha de fer servir les seves armes, però la nostra intenció és explicar el nostre projecte sense fer mal a ningú ni posar-nos amb cap partit polític"