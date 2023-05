​Jordi Sellas, nou president de la Fundació RCR

La Fundació RCR Bunka

ha estat nomenat nou president de la Fundació RCR Bunka , la fundació dels arquitectes olotins RCR. El Patronat de la Fundació va escollir Sellas el passat 28 d'abril. L'olotí agafa el relleu de, doctor en biologia i sociòleg, qui va ser president durant vuit anys i qui continuarà sent membre de l'entitat.El nou president és fundador i director creatiu de realitat ampliada Layers of Reality que compta amb centres d'arts digitals com actual l' IDEAL (Barcelona), MAD (Madrid) i The Boiler House (Londres). Nascut a Olot, Sellas té una consolidada experiència i trajectòria en. Ha estat, entre altres càrrecs, director de màrqueting del Grup Focus, on va crear el Club Tr3sC de cultura; director del departament de Nous Negocis del Grup RBA; creador, director i presentador durant una dècada del programa de ràdio i televisió Generació digital, i director general de Creació i Empreses Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya entre 2013 i 2016. Forma part de la Junta Directiva de la Federació Catalana d'Empreses de Producció Audiovisual (PROA) i és soci de Nostromo Live, una productora d'arts escèniques. És vicepresident de l'Arts in Health International Foundation, i membre dels patronats del Teatre Lliure i de la Fundació Carulla.La Fundació RCR Bunka, creada per l'estudi d'arquitectura creativa RCR Arquitectes l'any, dona suport a l'arquitectura, el paisatge, les arts i la cultura a tota la societat, ambl'objectiu d'estimular socialment la valoració per l'arquitectura i el paisatge i, implícitament, les arts i la cultura en general; aplegar, inventariar, custodiar i difondre el fons material, documental i del pensament dels fundadors (RCR) i d'altres fons especials, aportats a la fundació; coordinar les activitats culturals i d'investigació associades a l'activitat de l'esmentada entitat, i el de vetllar i contribuir a la conservació del patrimoni arquitectònic creat.La Fundació RCR està integrada per diferents patrons. Sellas ja era un d'ells, a més dels patrons fundadors Rafel Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, els engiyners Joaquim Coello i Oriol Guixà, l'empresari Santiago Mercadé, i els l'arquitectes Josep Maria Montaner i Guim Costa també són altres patrons amb què compta la fundació.