​Més de 800.000 per millorar l'avinguda Pere Badosa d'Olot

L'tira endavant la reforma i millora de l'avinguda Pere Badosa. Es tracta del carrer que dona accés a la piscina i el càmping de les Tries. La inversió que puja apermetrà transformar la via oferint més espai als vianants, construint un carril bici i mantenint les places de pàrquing actuals. Dels 800.000 euros que val el projecte, l', ja que el consistori ha rebut una subvenció dels fonsde 600.000 euros.El projecte consisteix a transformar urbanísticament l'avinguda d'uns 200 metres de llarg i pacificar-la per millorar la mobilitat a peu i motoritzada.i es destinarà a l'aparcament en bateria de vehicles separats per una línia d'arbres: "El que es perdrà és l'espai central que tampoc acabava d'aportar gairebé res a l'avinguda. Les parts davanteres dels cotxes aparcats, pràcticament, es tocaran unes amb les altres. Era molt important per al Club Natació Olot que no es perdessin places d'aparcament", explica l'alcalde d'Olot,El projecte també inclou la creació de 18 aparcaments nous per a bicicletes. La reurbanització de l'avinguda també permetrà que el TPO pugui arribar fins a la porta d'accés de les instal·lacions del Club Natació Olot . Actualment la parada més pròxima es troba a uns 250 metres del club.Està previst que aquest 2023 ja es posi fil a l'agulla a la contractació de les obres, tot i que no serà fins després de les eleccions: "Immediatament, quan tornem a començar d'aquí a unes setmanes l'activitat de l'Ajuntament, volem fer el procés de contractació i executar aquestes obres tan aviat com sigui possible", explica Berga.