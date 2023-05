Sopa de dades NEWSLETTER SETMANAL Les xifres, gràfics i mapes imprescindibles per comprendre l'actualitat, de forma tan rigorosa com amena Subscriu-t'hi

Et consideres un expert de la? O simplement tens interès en lesi vols mesurar els teus coneixements? Atreveix-te amb un breude set preguntes sobre l'Ajuntament, les últimes eleccions i una mica d'història electoral! El trobaràs aquí, a Nació Polis, el portal més ampli amb totes les dades històriques de les eleccions municipals Selecciona quina creus que és la resposta resposta correcta a cada pregunta, d'entre les quatre opcions possibles i al final sabràs quantes n'has encertat. No et confiïs, que! I si un cop feta, t'han entrat ganes de consultar tota la informació de les eleccions municipals a la ciutat, fes un cop d'ull a totes les seccions de Nació Polis . No te les acabaràs!Hi trobaràs l'evolució dea cada municipi i comarca, els mapes de primera i segona força, la implantació dels principals partits del país en cada mandat, l'augment del nombre deregidores a cada ajuntament i fins i tot el nom de tots els electes en cada elecció i, des del 2003, també els candidats que van quedar fora. I tot això, per als 947 municipis en els 11 comicis celebrats fins ara, incloent informació de leselectorals presentades. I tot això en