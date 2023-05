​El Cornamusam d'Olot s'infla

Imatge d'arxiu del ball de la Cabreta durant una edició del Cornamusam. Foto: Martí Albesa

Es recupera el concurs de composició per a sac de gemecs

Col·laboració amb la Fira Mediterrània

Fent el paral·lelisme de la puja de preus que avui dia està vivint la societat, elha volgut treure suc i convertir un problema en un regal. Els organitzadors del festival de la cornamusa d'Olot. Però ho han fet en un altre sentit: impulsanti amb més activitats de la història del certamen. Per aquesta raó, enguany, el Cornamusam "s'infla".Més d'una vintena d'activats formaran part d'un Cornamusam que se celebrarà durant cinc dies: del. "Estem en una època que està de moda inflar coses, només cal veure els preus. I vam pensar que també inflaríem el Cornamusam. Aquesta és l'edició més ambiciosa que hem fet mai i estem molt contents de dir que el festival està creixent, s'està inflant", explica el director del festival,. "És un festival que orgulleix la ciutat. Aposta per la cultura popular que creiem que és molt important potenciar-lo. A més, és un festival molta gent es guarda per venir" afirma el regidor de Festes,Durant cinc dies, el Cornamusam omplirà Olot de cultura popular amb tallers, concerts, cercaviles, espectacles d'improvisació o concursos. En el festival hi actuaran els mallorquins, el català, els escocesos, els aragonesos. També hi haurà la tradicional tocada d'inici divendres al vespre amb el Ball de la Cabreta, cercaviles pels carrers d'Olot, jocs tradicionals a la plaça del Cornamusam (esplanada del Torín) o un escenari obert, entre altres.diferents del festival. Mai abans havíem tingut tantes activitats i tan diverses. En tots els conceptes el festival ha crescut i estem molt contents", afirma Borrell, qui assegura que en gran part, la voluntat de créixer ve també per la resposta del públic: "L'organització cada any ens motivem molt, però. Estem cridant cada vegada més públic i gent de fora demostrant que la música tradicional, sí que té per algunes connotacions carques, però està a l'ordre del dia. El Cornamusam s'infla perquè nosaltres en tenim ganes, però perquè veiem que la gent respon". Pel que fa al pressupost, l'edició d'enguany voltarà els, gairebé el doble de l'últim any.Aquest 2023, coincidint amb els 40 anys del sac de gemecs a Catalunya, l'organització ha decidit recuperar un dels actes que s'havia perdut del festival des de feia vuit anys. Es tracta delque té l'objectiu de promoure la creació de peces instrumentals fetes amb la cornamusa.Els participants mostraran les seves peces en un concert l'últim dia del festival, el diumenge. Un jurat decidirà la millor composició i atorgarà un premi deper cada categoria.El Cornamusam creix durant els dies del festival, però també ho fa en la seva dimensió com a aparador de la cultura popular. Enguany el certamen s'agafa de la mà de la Fira Mediterrània de Manresa . Els dos festivals produiran conjuntament un espectacle format per cornamuses de diferents punts de la zona mediterrània.El projecte es presentarà durant l'edició d'enguany del Cornamusam, on es donarà el tret d'inici a la iniciativa. A partir d'aquí, es formarà una banda, laque comptarà amb la cornamusa catalana (sac de gemecs), la cornamusa italiana (la zampogna) i la cornamusa turca (el tulum). Totes tres representades per. Els músics de la nova banda es coneixeran per primera vegada al Cornamusam d'Olot i estaran mesos creant un espectacle que es presentarà a la Fira Mediterrània el pròxim octubre.