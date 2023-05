​Proven per primera vegada a Olot el transport d'analítiques amb drons

Les zones rurals, les que ho tenen més fàcil

Objectiu 2024

L's'ha convertit aquest dijous en el primer hospital de Catalunya que prova el transport d'analítiques i mostres amb drons. El centre ha organitzat unes jornades obertes a altres hospitals en què s'ha explicat i demostrat la nova tecnologia. El sistema consisteix en un dron que transporta mostres biològiques, per exemple de sang o plasma, entre centres sanitaris. Actualment, aquest transport es fa per carretera i ésLa prova pilot que s'ha fet a la capital de la Garrotxa ha consistit a simular un trajecte de l'Hospital d'Olot fins al CAP Garrotxa. A través d'aquest test, s'ha pogut demostrar que, esi impacte a favor del medi ambientde carboni. "En un primer moment s'havia pensat en els drons per fer vigilància. S'han començat a fer servir per enviaments d'emergència, però també volem promoure que els drons no només són útils per aquests enviaments puntuals, sinó que hi ha moltes furgonetes que fan viatges amb una capça petita i això es podria substituir per un dron", explica, cofundador de l'empresa especialitzada Aldoratech Des de l' Hospital d'Olot , la responsable d'innovació,, valora positivament que un hospital comarcal pugui liderar l'inici de la implantació d'aquesta nova tecnologia: "Vam veure que no hi havia experiències al territori de l'ús de drons en la salut. Això encara ens va motivar més per intentar arribar a implementar aquesta tecnologia. Estem molt contents des de l'Hospital d'Olot d'haver pogut començar a generar aquest coneixement i punt d'impacte perquè es pugui escalar a la resta del sistema".Actualment, es fa un desplaçament diari per carretera per transportar medicaments i proves entre el centre i les seves àrees bàsiques. La idea és que l'ús de drons permeti reduir aquests desplaçaments i també millori l'atenció sanitària evitant que pacients de pobles hagin de dirigir-se als hospitals comarcals i els dispensaris locals puguin rebre les mostres per mitjans aeris.De fet, les zones rurals són les que tenen menys dificultats pel que fa a la normativa reguladora. A les ciutats,i cal estudiar com el transport aeri de medicaments pot conviure amb la regulació urbana: "L'espai regulador que implica l'entorn rural amb l'entorn de ciutat és diferent. Els permisos i l'operativa és diferent, però hem de tenir en compte que tenim una operadora de vol dins el sector sanitari que és la del SEM, qui fa de pròpia operadora i podria gestionar totes aquestes operacions dins l'operadora del SEM", explica, portaveu de la Fundació Tic Salut Els impulsors de la prova pilot fet a Olot afirmen quealgun servei d'aquestes característiques. Actualment, la tecnologia s'està començant a provar i cal determinar encara en quins usos, espais i formats es pot aplicar. Tot i això, Gòmez no descarta que l'any que ve sigui una realitat: "Des del 2018 fins avui s'ha estat desenvolupant una normativa que ja permet fer certes coses com les que hem fet avui i s'està habilitant poder fer operacions com les que volem implementar. Per això el 2024 ja es podran fer coses". Des de l'Hospital d'Olot, admeten que és d'hora i que: "Està molt bé pensar en el 2024, però la realitat és que ens hem trobat dificultats", diu Domènech.L'encarregat de comprovar la viabilitat del desplegament d'aquesta tecnologia al territori serà la Fundació Tic Salut. La seva portaveu afirma que la prova feta a Olot "és un punt d'inici" i s'està estudiant l'estratègia per aplicar-la identificant els casos d'ús i els requisits que caldrien. També assegura que cal veure quin seria el model d'adquisició i compra dels drons en cas que un hospital els pogués i volgués utilitzar.