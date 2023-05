​Una pizzeria garrotxina, entre les millors d'Europa

Una pizzeria garrotxina ha entrat a formar part d'una de les guies més prestigioses d'aquest ram gastronòmic. Es tracta de la, situada al nucli de Can Blanc, entre Santa Pau i Olot.La guia 50 Top Pizza Europa elabora anualment el rànquing de les cinquanta millors pizzeries d'Europa. Gasparic no ha entrat en aquests 50 llocs, però la guia l'ha inclòsde cada país i, en el seu cas, d'Espanya. D'aquesta manera, l'establiment garrotxí liderat per l'olotíentra a formar part d'aquesta guia, encara que no sigui dins el rànquing.Pel que fa al "Top 50", la pizzeria més ben valorada d'Europa també és catalana: es tracta de la Sartoria Panatieri de Barcelona. Les valoracions d'aquest 2023 de Top Pizza Europa s'han donat a conèixer aquest dimecres a la tarda. Es tracta d'una iniciativa que s'emmarca dins la Pizza Week que s'està celebrant aquests dies a Barcelona. Amb 17 pizzeries, entre elles l'olotina Gasparic, Espanya ha estat el país més representat a la guia 2023 que inclou 33 països europeus, sense comptar Itàlia.