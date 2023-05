​El Festival Meandre de Sant Jaume s'expandeix

Una trentena d'activitats

Un recinte a l'aire lliure amb set espais diferents

"Festival regeneratiu i permacultural". Així és com l'organització del Festival Meandre defineix el certamen que des de fa sis anys situaen el mapa artístic. La proposta única a la comarca busca posar en relleu el pensament, l'experimentació, la celebració i l'experiència artística a través de les diferents disciplines de l'art. El seu objectiu és "regenerar el territori" a través de la creació i l'experimentació artística.Enguany la principal novetat és. Es passa d'i es multipliquen les iniciatives i activitats que s'hi faran des d'aquest. El festival s'ubicarà a la zona verda de sota l'escola bressol del poble.El que no canvia és el caràcter activista del festival: el fil conductor de la sisena edició serà la regeneració, el cultiu i la cura de l'aigua. A través d'aquest eix es vol aconseguir que apareguin "idees, visions i iniciatives" dels ciutadans per fer front als canvis mediambientals actuals. En total hi hauràque giraran entorn d'aquestes idees i faran reflexionar el públic sobre diferents temes concrets.Durant els quatre dies de festival hi haurà. L'organització ha dividit les activitats en sis categories i itineraris diferents: cos, comunitat, aigua i terra, familiars, arts i música. La majoria de les propostes són gratuïtes o bé a través del sistema de taquilla inversa en què el públic paga al final de l'espectacle. Consulta tota la programació aquí El recinte del Festival Meandre serà lade Sant Jaume i estarà dividit set àrees. A l'Espai "Oxigen" hi haurà una zona de sanació i intercanvi de massatges, l'"Espai Terra" serà el lloc de desenvolupament i tallers, a l'"Àgora" s'hi reflexionarà de manera comunitària i s'hi portaran a terme els espectacles de música, l'"Hidrogen" serà la zona de bar, també hi haurà una talaia per als infants, una zona de pícnic i un espai "en blanc" per estirar-se o descansar.