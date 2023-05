​​Lluís Guinó presenta candidatura per revalidar l'alcaldia de Besalú

encapçalarà de nou la candidatura de Junts per Besalú a les eleccions municipals del 28 de maig. L'actual alcalde torna a lidera la llista amb la voluntat de "donar continuïtat als projectes engegats en els darrers quatre anys, que han tingut una singularitat que ha exigit als ajuntaments un esforç especial", assegura.Per a Guinó, la candidatura combina experiència i renovació, i vol tenir presents les demandes i peticions de tots els veïns i veïnes. "Tenim uns objectius clars: treballar per l', crear una regidora de salut i esport o buscarque el Consell Comarcal ha plantejat mantenir", indica el candidat.En l'àmbit de la sostenibilitat, l'alcaldable vol continuar instal·lant energies renovables en tots els àmbits públics i crear unaperquè s'hi puguin connectar els veïns que no poden instal·lar plaques fotovoltaiques a casa. "És un projecte aprovat i pendent de licitació com també ho està el de la gespa artificial del camp de futbol, perquè volem instal·lacions potents pels clubs esportius", explica GuinóPel que fa a la llista, Joan Serra anirà en segon lloc. Va ser regidor en mandats anteriors i a continuació el segueix, actual segon tinent d'alcalde i regidor d'Esports i Comerç.són els següents de la llista, que també inclou l'actual edilLluís Guinó es tornarà a presentar després de set mandats i. A les últimes eleccions, el candidat de Junts va aconseguir majoria absoluta amb 860 vots i vuit dels 11 regidors.