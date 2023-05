​Camí del 28‑M: Què està en joc a Olot?

Qui és l'alcalde d'Olot i com aspira a ser reelegida?

Quins són els principals aspirants a rellevar Berga?

Berga en el dia de la seva proclamació com a alcalde, ara fa quatre anys. Foto: Martí Albesa

Quins seran els grans debats en la campanya d'Olot?

Quines són les principals novetats respecte a les últimes eleccions?

Les cadires de l'equip de govern al ple municipal d'Olot. Foto: Pau Masó

Quins pactes hi poden haver després del 28-M?

Fitxa tècnica d'Olot



Quants habitants té? 36.716

Quants regidors hi ha en joc? 21

Quin va ser el resultat de les últimes eleccions? La participació a Olot el 2019 va ser del 66%. Junts va aconseguir 11 regidors, ERC 5, PSC 3 i la CUP 2. Olot en Comú, Vox, Ciutadans i el Partit Comunista no van aconseguir representació.

Hi va haver algun pacte després dels comicis? No

El compte enrere per a les eleccions ja ha començat. A falta de menys de trenta dies per als comicis, partits i candidats ja només enfoquen la mirada al. A la capital de la Garrota, les eleccions serviran per avaluar si persisteix la majoria absoluta de Junts o pot tenir lloc un inici de canvi de rumb a l'ajuntament. A falta de menys d'un mes per les eleccions, aquests són els elements que estan en joc a Olot:L'actual alcalde d'Olot ésde Junts. Va arribar al càrrec el 2019 i aquest ha estat el seu primer mandat a l'alcaldia després de setze anys com a regidor, dotze dels quals dins el govern municipal. Berga va agafar el relleu des i va aconseguir la sisena majoria absoluta que hi ha hagut a Olot. Amb 11 regidors, el candidat juntista va fer els millors resultats en vint anys de la branca convergent a la capital.Berga es torna a presentar aquest 2023 amb l'objectiu d'acabar alguns dels projectes que la covid no li ha permès finalitzar. Entre ells, la millora del, lao les obres de la. El candidat de Junts ja ha deixat clar que, en cas de tornar a sortir reelegit, seria el seu últim mandat : "Tinc moltes ganes de tancar un cicle. Serà la darrera vegada que em presenti a unes eleccions municipals".Podríem dir que, a hores d'ara,. L'Ajuntament d'Olot és històricament un feu de centredreta, ja que de les onze eleccions democràtiques que hi ha hagut des del 1979, el sector convergent n'ha guanyat vuit. L'altre gran partit que havia aconseguit governar a la ciutat era el, però la seva posició actual (tres regidors de 21) el situen lluny de guanyar les eleccions, tot i que no es descarta que pugui governar segons els pactes.Pel que fa a, està davant un canvi important: Anna Barnadas no es tornarà a presentar com a cap de llista i el seu lloc l'ocuparà. La que va ser l'única candidata a les eleccions del 2019, fa un pas enrere i qualsevol canvi a les primeres files dels partits pot suposar també canvis en els resultats. Tres quarts del mateix amb la CUP, Lluís Riera ha cedit a Jordi Gasulla el paper de candidat. En aquest cas, el relleu es va fer a mig mandat i Gasulla ha estat un dels homes forts de l'oposició al consistori olotí.L'escenari, doncs, permet dir que el principal aspirant a rellevar Pep Berga és el mateix Pep Berga. L'únic que pot fer ombra a l'actual alcalde d'Olot és. La covid i una majoria absoluta mal vista són els principals elements que poden fer perdre vots al candidat de Junts.Tot apunta quei deque viu la ciutat seran els dos eixos principals de la pròxima campanya. L'auge de les desigualtats després de l'impacte de la covid i la inseguretat amb l'augment de les ocupacions són dues de les situacions socials dramàtiques que ha viscut la capital garrotxina els últims anys i que es posaran en relleu abans de les eleccions.La mobilitat, ambcom a columna vertebral i la sostenibilitat com a accent, serà l'altre punt fort de la campanya. Durant aquest mandat, la mobilitat interna de la ciutat ha estat constantment a debat i, fins i tot, han sortit grups ciutadans (No és un vial, Olot es mou, AFA, etc) que han reclamat incidir amb força en aquest àmbit.Dos nous partits.són les principals novetats d'aquestes eleccions municipals. Sense ells, pràcticament, s'hauria repetit l'escenari electoral de fa quatre anys. Quina és la incidència que podran tenir? Està per veure.Olot+ està liderat peri s'erigeix en un partit de centredreta amb membres del Front Nacional i PDeCAT a les seves files. En canvi, Activem Olot és l'única candidatura sense sigles. La llista independent deés la primera llista ciutadana que apareix en dècades a la ciutat.La majoria absoluta de Junts ha fet que durant aquest mandat l'oposició s'hagi intentat mostrar com. Tot apunta que aquesta serà la tònica de cara a possibles pactes. Tots els partits de l'oposició (ERC, PSC i CUP) ja han parlat en la precampanya de buscar aliances per formar una "alternativa". Està per veure, però, si el conglomerat de forces polítiques que actualment hi ha fora el govern municipal serà capaç de pactar si els resultats li afavoreixen.El famós "pacte d'esquerres" tornarà a estar sobre la taula en el cas que Berga no aconsegueixi revalidar la majoria absoluta. Si això passa, elpodria tornar a tenir la clau de volta i decidir si repeteix la governança socioconvergent del 2015 o s'alia amb la resta de formacions d'esquerres (ERC, CUP i Olot en Comú).