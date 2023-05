​El Robolot 2023 doblarà la participació d'alumnes i analitzarà el paper de la intel·ligència artificial

El dissabte, jornada per a professors

Experts analitzaran el paper de la intel·ligència artificial

El Robolot 2023 ja està a tocar. Aquestde maig, la capital de la Garrotxa acollirà lade la iniciativa impulsada per Innova Didàctic i dedicada al món de la robòtica educativa.El certamen es dividirà en: una enfocada per als alumnes i una altra per als professors. El divendres serà el torn dels estudiants: més deexposaran durant el matí al Firal d'Olot els seus projectes de robòtica a la. Serà de les 11 a les 14 h i hi participaran 35 escoles d'arreu de Catalunya amb els quatre instituts d'Olot i el de Besalú. També hi haurà estudiants d'Alcoi, Granada, Perpinyà o Cantàbria. En total, més de 500 alumnes i 100 projectes que fan que enguany el certamen dobli la seva capacitat.La Fira d'Streamakers consisteix en una exposició a l'aire lliure de projectes sobres transició energètica i consum responsable que han fet els alumnes a les seves escoles.El segon dia del Robolot 2023 estarà dedicat als professionals de l'educació. Durant pràcticament tot el dia, laserà un epicentre d'intercanvi d'experiències. S'exposaran eines i projectes nacionals i internacionals sobre robòtica didàctica. Es tracta de laque se celebrarà de les 9 del matí a les set de la tarda. L'objectiu és oferir eines al professorat per desenvolupar matèries de tecnologia robòtica i programació a ESO i Batxillerat. D'aquesta manera es vol "apoderar" el professorat per a treballar la tecnologia.Coincidint amb el Robolot 2023, la Residència Faber Llull acollirà una vintena de professors, investigadors i experts en robòtica d'arreu del món. Del 4 a l'11 de maig faran una estada en la qual analitzaran i desenvoluparan projectes relacionats en l'auge de la intel·ligència artificial. Tots ells també treballaran en eines de programació i metodologies creatives. El dissabte, els experts participaran en les jornades professionals a la Sala Torín.