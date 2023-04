​La CUP presenta la seva candidatura per fer realitat «una alternativa necessària» a Olot

Municipalització i fiscalitat progressiva

Tret de sortida de laa la cursa electoral per al pròxim. En un acte aquest dissabte al Firal, la formació ha presentat la seva candidatura per les eleccions municipals. La cita, en la que hi ha participat una trentena de persones i que ha estat interrompuda per la pluja, ha servit per desgranar leselectoral de la formació.El candidat de la CUP,, ha definit la candidatura com "una alternativa necessària" per a la ciutat. "Som un equip de persones que entén la política com una manera de donar suport a la societat, no com un modus vivendi", ha afegit. El número u de la llista cupaire també ha assegurat que es presenten per "ser una eina per al poble": "La nostra política és la d'escoltar, debatre i participar. No volem per Olot una majoria absolutista mai més. Tenim projecte, tenim equip, xarxa i nosaltres hi som i hi serem amb humilitat, valentia i perseverança".Pel que fa al programa electoral, durant l'acte el partit ha desgranat desenes de propostes repartides en deu eixos temàtics. Entre ells, per exemple, hi ha les. La CUP proposa gestionar de manera 100% pública serveis com l'Hospital d'Olot, la xarxa d'aigua, el TPO o la recollida d'escombraries. També proposen que s'apliqui laen la majoria d'impostos i preus públics de la ciutat, és a dir que pagui més qui més tingui.En, la formació també suggereix obrir una oficina contra el racisme, activar la taula de barris, fer un nou pla d'habitatge o aplicar un. En matèria econòmica, proposen "pressupostos de decreixement" amb un augment de la despesa social i una revisió de les subvencions "a dit".La CUP també aposta per potenciar el consell escolar, canviar el model "festival" de les Festes del Tura, crear una, impulsar una xarxa separada d'aigües brutes i residuals, crear elo instaurar franges horàries per al pas de camions a l'avinguda Sant Jordi.El d'aquest dissabte ha estat el segon acte de precampanya que s'ha fet a Olot abans de l'inici de la campanya electoral el divendres 12 de maig. Junts ho va fer fa uns dies i, de moment, juntament amb la CUP, són els únics partits d'Olot que han presentat públicament la candidatura.